Умер основатель КВН Александр Масляков

Шоумену было 82 года. Из КВН он ушел в 2022 году, когда после коронавируса у него выявили злокачественное новообразование в легких.

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Умер основатель и многолетний ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщили на официальном канале КВН в Telegram.

"С глубоким сожалением сообщаем, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей", — говорится в сообщении.

Масляков с 1964 года он вел программу "КВН". Получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения "АМиК".

Александр Масляков с женой Светланой Фото: РИА Новости

В 2022 году Масляков, который на протяжении почти 60 лет вел шоу "Клуб веселых и находчивых", отошел от дел. Но до этого, Александр Масляков, который открыто поддерживает позицию президента России Владимира Путина, в 2024 году стал его доверенным лицом на выборах.

Артист дважды перенес коронавирус, и после второго случая во время обследования у него выявили злокачественное новообразование в легких, которое нельзя было удалить хирургическим путем.

Из-за тяжелого лечения Масляков ушей со сцены. В 2022-м его заменяли комик Дмитрий Хрусталев, Игорь Нагиев и другие артисты.

В феврале 2024 года Александр Масляков-старший вышел из состава собственников компании, которая владеет правами на передачу КВН. Теперь единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМиК" ("Александр Масляков и Компания") является его сын Александр Масляков-младший

"Да, ему (Александру Маслякову-младшему — ред.) передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает", — говорила тогда супруга 82-летнего телеведущего Светлана.

Напомним, в 2017 году Александр Масляков в ответ на критику бывшего участника клуба капитана команды "СОК" Дмитрия Колчина, который заявил, что из шоу пропали сценки про президентов по соображениям цензуры, заявил, что шуток про Путина в КВН "хватает".

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