Помер засновник КВН Олександр Масляков

Шоумену було 82 роки. Із КВК він пішов 2022 року, коли після коронавірусу в нього виявили злоякісне новоутворення в легенях.

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Засновник і багаторічний ведучий КВК Олександр Масляков помер. Про це повідомили на офіційному каналі КВК у Telegram.

"Із глибоким жалем повідомляємо, що 8 вересня 2024 року помер Олександр Васильович Масляков. Він був і залишиться назавжди легендою для всіх учасників руху КВК і мільйонів глядачів", — ідеться в повідомленні.

Масляков з 1964 року він вів програму "КВН". Отримав безліч нагород, був повним кавалером ордена "За заслуги перед Вітчизною", і засновником творчого об'єднання "АМіК".

Олександр Масляков с дружиною Світланою Фото: РИА Новости

У 2022 році Масляков, який протягом майже 60 років вів шоу "Клуб веселих і кмітливих", відійшов від справ. Але до цього, Олександр Масляков, який відкрито підтримує позицію президента Росії Володимира Путіна, у 2024 році став його довіреною особою на виборах.

Артист двічі переніс коронавірус, і після другого випадку під час обстеження в нього виявили злоякісне новоутворення в легенях, яке не можна було видалити хірургічним шляхом.

Через важке лікування Масляков пішов зі сцени. У 2022-му його замінювали комік Дмитро Хрустальов, Ігор Нагієв та інші артисти.

У лютому 2024 року Олександр Масляков-старший вийшов зі складу власників компанії, яка володіє правами на передачу КВН. Тепер єдиним власником ТОВ "Телевізійне творче об'єднання "АМіК" ("Олександр Масляков і Компанія") є його син Олександр Масляков-молодший.

"Так, йому (Олександру Маслякову-молодшому — ред.) передали права. А ми відпочиваємо. Тому що Олександр Олександрович — молода людина, 44 роки, нехай працює, він і так працює", — говорила тоді дружина 82-річного телеведучого Світлана.

Нагадаємо, у 2017 році Олександр Масляков у відповідь на критику колишнього учасника клубу капітана команди "СОК" Дмитра Колчина, який заявив, що з шоу зникли сценки про президентів із міркувань цензури, заявив, що жартів про Путіна в КВК "вистачає".