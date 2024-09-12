Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку MTV VMA 2024 со своей сестрой (фото)

Светская львица Пэрис Хилтон часто посещает разные звездные мероприятия. На церемонию престижной премии она пришла в компании своей сестры-модельера.

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Американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон 11 сентября появилась на красной дорожке церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2024 вместе со своей сестрой Ники Хилтон, сообщает Daily Mail.

На ежегодную звездную церемонию, проходившую на арене UBS в Нью-Йорке, сестры прибыли в шикарных платьях, украшенных кристаллами. 42-летняя Пэрис надела серебристое "рваное" платье, подчеркивающее ее точеную, загорелую фигуру. Свой образ она дополнила серебристыми туфлями-лодочками на высоких каблуках и блестящим клатчем. Из украшений светская львица выбрала роскошное колье-чокер с бриллиантами, кольца с крупными драгоценными камнями и несколько браслетов. Красавица распустила свои светлые локоны, создав эффект мокрых волос, и сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой.

Пэрис Хилтон Фото: Getty Images

Тем временем Ники блистала в красном платье на одно плечо с разрезом до бедра и вырезами по бокам. К платью 40-летняя мать троих детей подобрала серебристые босоножки с ремешками на каблуках. Ее светлые волосы были уложены волнами, а несколько прядей были заправлены за ухо, что придавало образу непринужденность. Что касается макияжа, Ники подчеркнула свои голубые глаза с помощью мерцающего коричневого макияжа в стиле "smoky eyes" в сочетании с глянцевой нюдовой помадой. Сестры излучали уверенность, позируя перед фотографами на красной дорожке.

Сестры Пэрис и Ники Хилтон Фото: Getty Images

В этом году ведущей торжества была рэперша Megan Thee Stallion. На вечере выступили многие музыкальные суперзвезды: Сабрина Карпентер, Кэти Перри, Камила Кабельо, GloRilla, Раув Алехандро, Бенсон Бун, Холзи, LISA, Ленни Кравиц, Анитта, Кароль Джи, LL Cool J, Шон Мендес и другие.

Ранее, 1 августа, Фокус писал о том, что Пэрис Хилтон показала подросшую дочь. Маленькие Лондон и Феникс отдыхают с мамой на яхте.