Періс Гілтон вийшла на червону доріжку MTV VMA 2024 зі своєю сестрою (фото)

Світська левиця Періс Гілтон часто відвідує різні зіркові заходи. На церемонію престижної премії вона прийшла в компанії своєї сестри-модельєрки.

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Американська фотомодель і актриса Періс Гілтон 11 вересня з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2024 разом зі своєю сестрою Нікі Гілтон, повідомляє Daily Mail.

На щорічну зоряну церемонію, що проходила на арені UBS у Нью-Йорку, сестри прибули в шикарних сукнях, прикрашених кристалами. 42-річна Періс одягла сріблясту "рвану" сукню, що підкреслює її точену, засмаглу фігуру. Свій образ вона доповнила сріблястими туфлями-човниками на високих підборах і блискучим клатчем. З прикрас світська левиця обрала розкішне кольє-чокер з діамантами, каблучки з великим дорогоцінним камінням і кілька браслетів. Красуня розпустила свої світлі локони, створивши ефект мокрого волосся, і зробила вечірній макіяж, підкресливши очі коричневими тінями і чорною підводкою.

Періс Гілтон Фото: Getty Images

Тим часом Нікі блищала в червоній сукні на одне плече з розрізом до стегна і вирізами з боків. До сукні 40-річна мати трьох дітей підібрала сріблясті босоніжки з ремінцями на підборах. Її світле волосся було укладене хвилями, а кілька пасом були заправлені за вухо, що надавало образу невимушеності. Що стосується макіяжу, Нікі підкреслила свої блакитні очі за допомогою мерехтливого коричневого макіяжу в стилі "smoky eyes" у поєднанні з глянцевою нюдовою помадою. Сестри випромінювали впевненість, позуючи перед фотографами на червоній доріжці.

Сестри Періс і Нікі Гілтон Фото: Getty Images

Цього року ведучою урочистості була реперка Megan Thee Stallion. На вечорі виступили багато музичних суперзірок: Сабріна Карпентер, Кеті Перрі, Каміла Кабельо, GloRilla, Раув Алехандро, Бенсон Бун, Холзі, LISA, Ленні Кравіц, Анітта, Кароль Джі, LL Cool J, Шон Мендес та інші.

Раніше, 1 серпня, Фокус писав про те, що Періс Гілтон показала доньку, яка підросла. Маленькі Лондон і Фенікс відпочивають з мамою на яхті.