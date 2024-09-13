Кендалл Дженнер стала блондинкой (фото)
Сестра Кендалл, Ким Кардашьян, уже отреагировала на модный эксперимент сестры.
28-летняя американская модель, бизнесвумен и звезда семейного реалити-шоу Кендалл Дженнер опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых предстала с совершенно новым цветом волос. Знаменитость, брюнетка с рождения, позирует с осветленными локонами.
В одной из студий Нью-Йорка она в образах в стиле 90-ых.
На фото в карусели Кендалл смотрит сверху вниз в камеру, а ее волосы подхвачены черной повязкой, открывая лицо.
На других снимках она стоит перед окнами, из которых открывается живописный вид на Нью-Йорк во время захода солнца.
Девушка также позировала, сидя на стуле под ярким светом, чтобы лучше продемонстрировать свой светлый цвет волос.
"Блондинка", – коротко подписала пост знаменитость.
Ким Кардашьян, которая не новичок в смене цвета волос из черного на платиново-белый, прокомментировала пост сестры.
"Ты сделала это!" – написала она.
В декабре прошлого года Кендалл попала в скандал из-за того, что сфотографировалась в шубе от бренда Phoebe Philo. Стоимость такой шубы из меха ягненка – около $27 тысяч.
Кендалл опубликовала несколько фото, позируя в шубе, плотных колготках и туфлях без каблуков. Также она прорекламировала текилу своего бренда 818 Tequila.
Образ модели не понравился ее поклонникам. Они раскритиковали звезду реалити-шоу за то, что она носит настоящий, а не искусственный мех, несмотря на то, что известна как любительница животных.
Ранее Фокус писал, что Кендалл Дженнер разошлась с бойфрендом после года отношений.