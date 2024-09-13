Кендалл Дженнер стала блондинкой (фото)

Сестра Кендалл, Ким Кардашьян, уже отреагировала на модный эксперимент сестры.

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28-летняя американская модель, бизнесвумен и звезда семейного реалити-шоу Кендалл Дженнер опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых предстала с совершенно новым цветом волос. Знаменитость, брюнетка с рождения, позирует с осветленными локонами.

В одной из студий Нью-Йорка она в образах в стиле 90-ых.

На фото в карусели Кендалл смотрит сверху вниз в камеру, а ее волосы подхвачены черной повязкой, открывая лицо.

На других снимках она стоит перед окнами, из которых открывается живописный вид на Нью-Йорк во время захода солнца.

Девушка также позировала, сидя на стуле под ярким светом, чтобы лучше продемонстрировать свой светлый цвет волос.

"Блондинка", – коротко подписала пост знаменитость.

Ким Кардашьян, которая не новичок в смене цвета волос из черного на платиново-белый, прокомментировала пост сестры.

"Ты сделала это!" – написала она.

В декабре прошлого года Кендалл попала в скандал из-за того, что сфотографировалась в шубе от бренда Phoebe Philo. Стоимость такой шубы из меха ягненка – около $27 тысяч.

Кендалл опубликовала несколько фото, позируя в шубе, плотных колготках и туфлях без каблуков. Также она прорекламировала текилу своего бренда 818 Tequila.

Образ модели не понравился ее поклонникам. Они раскритиковали звезду реалити-шоу за то, что она носит настоящий, а не искусственный мех, несмотря на то, что известна как любительница животных.

Ранее Фокус писал, что Кендалл Дженнер разошлась с бойфрендом после года отношений.