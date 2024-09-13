Кендалл Дженнер стала блондинкою (фото)

Сестра Кендалл, Кім Кардаш'ян, уже відреагувала на модний експеримент сестри.

Related video

28-річна американська модель, бізнесвумен і зірка сімейного реаліті-шоу Кендалл Дженнер опублікувала в Instagram кілька знімків, на яких постала з абсолютно новим кольором волосся. Знаменитість, брюнетка з народження, позує з освітленими локонами.

В одній зі студій Нью-Йорка вона — в образах у стилі 90-х.

На фото в каруселі Кендалл дивиться згори вниз у камеру, а її волосся підхоплене чорною пов'язкою, відкриваючи обличчя.

На інших знімках вона стоїть перед вікнами, з яких відкривається мальовничий краєвид на Нью-Йорк під час заходу сонця.

Дівчина також позувала, сидячи на стільці під яскравим світлом, щоб краще продемонструвати свій світлий колір волосся.

"Блондинка", — коротко підписала пост знаменитість.

Кім Кардаш'ян, яка не новачок у зміні кольору волосся з чорного на платиново-білий, прокоментувала пост сестри.

"Ти зробила це!" — написала вона.

У грудні минулого року Кендалл потрапила в скандал через те, що сфотографувалася в шубі від бренду Phoebe Philo. Вартість такої шуби з хутра ягняти — близько $27 тисяч.

Кендалл опублікувала кілька фото, позуючи в шубі, щільних колготках і туфлях без підборів. Також вона прорекламувала текілу свого бренду 818 Tequila.

Образ моделі не сподобався її шанувальникам. Вони розкритикували зірку реаліті-шоу за те, що вона носить справжнє, а не штучне хутро, попри те, що відома як любителька тварин.

Раніше Фокус писав, що Кендалл Дженнер розійшлася з бойфрендом після року стосунків.