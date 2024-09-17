Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса заметили на редком свидании (фото)

Звездная пара состоит в браке с 2012 года. Они воспитывают четверых детей, не оставляя актерскую карьеру.

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37-летняя американская актриса Блейк Лайвли и 47-летний актер Райан Рейнольдс замечены на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги, держась за руки, вышли вместе на прогулку по осеннему Нью-Йорку. В какой-то момент пара обняла друг друга за спину.

Выход произошел на фоне заявлений, что Райан Рейнольдс хочет спасти карьеру жены на фоне последствий ее драмы после выхода фильма "Брось, если любишь".

Во время свидания в Нью-Йорке Блейк появилась в розовом топе в сочетании с джинсами и кроссовками пастельных тонов. Ее светлые пряди были распущены, а солнцезащитные очки, сумка через плечо и массивное ожерелье подчеркивали осенний образ.

Между тем Райан продемонстрировал темно-синюю рубашку с рисунком розовой птицы вместе с брюками и кроссовками Converse. К наряду звезда фильма "Дэдпул и Росомаха" добавил кепку и солнцезащитные очки.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Сообщалось, что Райан Рейнольдс готов выкупить долю режиссера и актера Джастин Бальдони во франшизе "Брось, если любишь", чтобы убедиться, что его жене больше не придется работать с ним. Инсайдер рассказал, что канадский актер готов предложить Бальдони "миллионы".

Напомним, почему Блейк Лайвли чувствовала стыд из-за своего веса на съемках фильма.

Также Фокус писал о деталях конфликта Джастина Бальдони и Блейк Лайвли.