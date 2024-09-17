Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса помітили на рідкісному побаченні (фото)

Зіркова пара одружена з 2012 року. Вони виховують чотирьох дітей, не залишаючи акторську карʼєру.

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37-річна американська акторка Блейк Лайвлі та 47-річний актор Раян Рейнольдс помічені на рідкісному побаченні. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя, тримаючись за руки, вийшло разом на прогулянку осіннім Нью-Йорком. У якийсь момент пара обняла одне одного за спину.

Вихід стався на тлі заяв, що Раян Рейнольдс хоче врятувати кар’єру дружини на тлі наслідків її драми після виходу фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Під час побачення в Нью-Йорку Блейк зʼявилася в рожевому топі в поєднанні з джинсами та кросівками пастельних тонів. Її світлі пасма були розпущені, а сонцезахисні окуляри, сумка через плече та масивне намисто підкреслювали осінній образ.

Тим часом Раян продемонстрував темно-синю сорочку із малюнком рожевого птаха разом із штанами та кросівками Converse. До вбрання зірка фільму "Дедпул і Росомаха" додав кепку та сонцезахисні окуляри.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі

Повідомлялося, що Раян Рейнольдс готовий викупити частку режисера та актора Джастін Бальдоні у франшизі "Покинь, якщо кохаєш", щоб переконатися, що його дружині більше не доведеться працювати з ним. Інсайдер розповів, що канадський актор готовий запропонувати Бальдоні "мільйони".

Нагадаємо, чому Блейк Лайвлі відчувала сором через свою вагу на зйомках фільму.

Також Фокус писав про деталі конфлікту Джастіна Бальдоні та Блейк Лайвлі.