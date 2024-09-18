В Калифорнии киностудиям запретили создавать цифровых клонов умерших актеров

Для того, чтобы создать цифровую копию, потребуется согласие наследников актера.

Related video

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал пять жестких законов, регулирующих сектор искусственного интеллекта, в том числе в теле- и киноиндустрии. Три из этих законов направлены на борьбу с ИИ-дипфейками, которые могут повлиять на выборы, а два других запрещают голливудским студиям создавать ИИ-клоны тела или голоса актеров без их согласия. Об этом сообщает Techcrunch.

Среди подписанных документов закон, который продвигал крупнейший в США профсоюз актеров — Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA). Он запрещает студиям создавать цифровые копии умерших актеров без согласия их наследников.

Цифровая принцесса Лея появилась в "Изгой-один"

Закон AB 2655 требует от крупных онлайн-платформ, таких, как Facebook и X, удалять или маркировать ИИ-дипфейки, связанные с выборами, а также создавать каналы для сообщения о таком контенте. Кандидаты и избранные должностные лица могут добиваться судебного запрета, если крупная онлайн-платформа не соблюдает закон.

Другой закон, 2355, требует раскрытия информации о политической рекламе, созданной с помощью ИИ. Это означает, что в будущем Трампу, возможно, не удастся избежать наказания за публикацию ИИ-дипфейков Тейлор Свифт, поддерживающей его на Truth Social.

Последние два закона об ИИ, подписанные во вторник, — которые продвигал крупнейший в стране профсоюз актеров кино и телевидения SAG-AFTRA, — создают новые стандарты для медиаиндустрии Калифорнии. AB 2602 требует, чтобы студии получали разрешение от актера перед созданием копии его голоса или образа с помощью ИИ. Между тем, AB 1836 запрещает студиям создавать цифровые копии умерших актеров без согласия их наследников. (Например, юридически одобренные копии Кэрри Фишер и Питера Кушинга использовались в недавних фильмах "Чужой", "Звездные войны" и других).

Цифровая принцесса Лея в "Изгой-один" Фото: Скриншот

Губернатор Ньюсом в настоящее время рассматривает 38 законопроектов, связанных с ИИ, включая весьма спорный SB 1047, который Сенат Калифорнии отправил ему на стол для окончательного утверждения.

Калифорнийский закон SB 1047 направлен на регулирование разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в штате. Законопроект был внесен в ответ на растущую обеспокоенность по поводу этичного использования ИИ и потенциальных рисков, которые он представляет для конфиденциальности, безопасности и занятости.

Одним из наиболее спорных аспектов SB 1047 является требование к разработчикам ИИ включать Kill Switch в их системах. Это положение требует, чтобы системы искусственного интеллекта имели возможность немедленного отключения, если они демонстрируют вредоносное поведение. Кроме того, законопроект вводит строгие положения об ответственности, предусматривающие ответственность разработчиков за любой ущерб, причиненный их технологиями искусственного интеллекта.

Сложность состоит в том, что неясно, что считать "вредоносным поведением".

Напомним, забастовка актеров и сценаристов в США состоялась летом прошлого года. Актеры не только выходили на демонстрации, но и уходили с красных дорожек, поддерживая коллег.