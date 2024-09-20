Уже больше 70: Дэвид Бекхэм сделал новую татуировку с религиозным смыслом (фото)

Известный спортсмен начал делать татуировки, когда впервые стал отцом в 1999 году. Дэвид Бекхэм некоторые тату сделал в честь своей жены Виктории.

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Знаменитый бывший футболист Дэвид Бекхэм добавил новую религиозную татуировку в свою впечатляющую коллекцию, увеличив общее количество до более чем 70. Тату-мастеру Certified Letter Boy поделился новым изображением, которое он нанес на тело бывшего капитана сборной Англии.

Художник, который называет себя "самым востребованным татуировщиком Лондона", является любимцем семьи Бекхэмов и ранее делал татуировки сыновьям Дэвида Бруклину, Крузу и Ромео.

Новая татуировка под коленом Дэвида изображает пару сложенных в молитве рук. Художник написал: "Новая татуировка для @davidbeckham. Спасибо за доверие, DB". Сын бывшего футболиста Круз, явно был в восторге от нового боди-арта своего отца. Он прокомментировал его гифкой с маленькой девочкой. Многие поклонники похвалили мастера за его последнюю работу, один из них написал: "Самая большая цель. Заслуженный человек".

Дэвид начал делать татуировки, когда стал отцом в 1999 году и написал имя своего сына Бруклина готическим шрифтом на пояснице. В том же году он также сделал татуировку с номером на мизинце, чтобы отметить год, когда он женился на своей жене, Виктории Бекхэм. Кроме этого, у спортсмена есть татуировка с именем его жены на правой руке.

Другие татуировки включают имя его дочери Харпер на груди и над ним надпись "Pretty Lady" в честь ее четвертого дня рождения, а также татуировки в честь его сыновей Ромео и Круза. Его последняя татуировка, изображающая молящиеся руки, не является первой религиозной татуировкой Дэвида.

У него также есть портрет, на котором он изображен как Иисус с тремя ангелами-младенцами. Он сделал эту татуировку в 2010 году, описывая своих сыновей как "трех херувимов", которым в какой-то момент придется "присматривать за ним". Еще в 2016 году Дэвид заявил: "История моей жизни написана на моей коже. Не ждите, что вы прочтете ее на моем лице".

Его сыновья пошли по его стопам, особенно Бруклин, у которого, по оценкам, около 100 татуировок и 70 из них посвящены его жене Николе Пельтц.

Напомним, 1 июля Дэвид Бекхэм признался, что "всегда знал", что будет с Викторией. Звездная пара состоит в браке с 1999 года. Они стали родителями четырех детей.