Уже понад 70: Девід Бекхем зробив нове татуювання з релігійним змістом (фото)

Відомий спортсмен почав робити татуювання, коли вперше став батьком 1999 року. Девід Бекхем деякі тату зробив на честь своєї дружини Вікторії.

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Знаменитий колишній футболіст Девід Бекхем додав нове релігійне татуювання до своєї дивовижної колекції, збільшивши загальну кількість до більш ніж 70. Тату-майстру Certified Letter Boy поділився новим зображенням, яке він наніс на тіло колишнього капітана збірної Англії.

Художник, який називає себе "найбільш затребуваним татуювальником Лондона", є улюбленцем сім'ї Бекхемів і раніше робив татуювання синам Девіда — Брукліну, Крузу і Ромео.

Нове татуювання під коліном Девіда зображує пару складених у молитві рук. Художник написав: "Нове татуювання для @davidbeckham. Дякую за довіру, DB". Син колишнього футболіста Круз, явно був у захваті від нового бодіарту свого батька. Він прокоментував його гіфкою з маленькою дівчинкою. Багато шанувальників похвалили майстра за його останню роботу, один з них написав: "Найбільша мета. Заслужена людина".

Девід почав робити татуювання, коли став батьком 1999 року і написав ім'я свого сина Брукліна готичним шрифтом на попереку. Того ж року він також зробив татуювання з номером на мізинці, щоб відзначити рік, коли він одружився зі своєю дружиною, Вікторією Бекхем. Крім цього, у спортсмена є татуювання з ім'ям його дружини на правій руці.

Інші татуювання включають ім'я його дочки Гарпер на грудях і над ним напис "Pretty Lady" на честь її четвертого дня народження, а також татуювання на честь його синів Ромео і Круза. Його останнє татуювання, що зображує руки, які моляться, не є першим релігійним татуюванням Девіда.

У нього також є портрет, на якому він зображений як Ісус із трьома ангелами-немовлятами. Він зробив це татуювання 2010 року, описуючи своїх синів як "трьох херувимів", яким у якийсь момент доведеться "доглядати за ним". Ще 2016 року Девід заявив: "Історія мого життя написана на моїй шкірі. Не чекайте, що ви прочитаєте її на моєму обличчі".

Його сини пішли по його стопах, особливо Бруклін, у якого, за оцінками, близько 100 татуювань і 70 з них присвячені його дружині Ніколі Пельц.

Нагадаємо, 1 липня Девід Бекхем зізнався, що "завжди знав", що буде з Вікторією. Зіркова пара перебуває у шлюбі з 1999 року. Вони стали батьками чотирьох дітей.