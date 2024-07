На фоні новин про зради: Девід Бекхем "завжди знав", що буде з Вікторією

Зіркова пара одружена з 1999 року. Вони стали батьками чотирьох дітей.

За кілька тижнів до першої зустрічі Девіда та Вікторії Бекхемів футболіст уже вирішив, що вони "завжди" будуть разом. Про це пише The Sun.

Поки зіркова пара готується святкувати 25-річчя свого шлюбу у четвер, 4 липня 2024, 49-річний Девід розповів, що 50-річна Вікторія була його "ідеєю досконалості" ще до того, як він її зустрів, і що їхній довготривалий шлюб був неминучим.

Співачка та спортсмен вперше зустрілися в 1997 році на благодійному футбольному матчі для гравців "Манчестер Юнайтед", коли Вікторії було 22, а Девіду — 21 рік. Два роки потому вони одружилися.

"Я завжди казав, що як тільки я зустріну Вікторію, я завжди буду з нею", — говорить багатодітний батько.

"За кілька місяців до нашої зустрічі я був за кордоном із збірною Англії. Ми з Гарі Невіллом були в готельному номері, і було показано відео Spice Girls. Я думаю, це було "Say You'll Be There". Я показав на екран і сказав йому: "Це дівчина для мене, і я її візьму"", — пригадав Девід.

Девід та Вікторія Бекхеми

Вікторія на той час була більш відомою.

За чверть століття пара чотири рази стала батьками. У них народилися сини Бруклін, Ромео, Круз та донька Гарпер. Старший спадкоємець знаменитостей у квітні 2022 року одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц.

Вікторія Бекхем з дітьми

Це сталося на фоні новин про ймовірні зради Девід Бекхема. У новій книжці Том Бавер перелічив імена жінок, з якими футболіст начебто зраджував Вікторії: модель Естер Каньядас, модель Селіна Лорі, власниця салону краси Даніель Хіт, Ребекка Лус та навіть Шарліз Терон.

