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Стиль життя

Екскоханка Девіда Бекхема розповіла, чому він не заперечує їхній роман

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Фото: rebeccaloosofficial | Ребекка Лус

Спортивна зірка та Ребекка Лус мали стосунки на початку 2000-х, коли Бекхем уже був одружений з Вікторією.

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Колишня коханка 48-річного британського футболіста Девіда Бекхема розкрила, чому він ніколи не заперечував їхній роман. Про це пише Hello Magazine.

Нідерландська ексмодель та тренерка з йоги Ребекка Лус, 46, стверджувала, що зірковий спортсмен "ніколи не заперечував" їхній ймовірний роман, зʼявившись у своєму першому телеінтерв’ю після виходу документального серіалу про Бекхема на Netflix.

Ребекка відвідала шоу "Good Morning Britain" та розповіла, що футболіст називав їхній роман "смішним", щоб відвернути увагу від себе.

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Ребекка Лус Fullscreen
Ребекка Лус
Фото: rebeccaloosofficial

Ще у 2004 році Лус розповіла "News Of The World", що у неї був роман з Девідом у 2003 році, коли вона працювала його особистим помічником під час його перебування в Реалі, тобто в Іспанії.

Під час розмови про документальну картину Ребекка сказала, що "розповідь" Девіда "вводить в оману" і зображує її як "погану людину".

"Звичайно, я також винна, але для танго потрібні двоє", — вважає мама двох дітей.

"Він цього не заперечує", — додала Ребекка. "Він ніколи цього не заперечував. Він сказав, що мої заяви смішні. "Смішне" не означає заперечення. "Смішне" може бути правдою".

Вікторія та Девід Бекхем Fullscreen
Вікторія та Девід Бекхем
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ребекка Лус пригадала, як застала Бекхема з іспанською моделлю в момент, коли йому телефонувала Вікторія.

Також Фокус писав про першу реакцію екскоханки Девіда Бекхема після виходу документального серіалу про нього.