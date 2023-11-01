Экс-любовница Дэвида Бекхэма рассказала, почему он не отрицает их роман

Спортивная звезда и Ребекка Лус имели отношения в начале 2000-х, когда Бекхэм уже был женат на Виктории.

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Бывшая любовница 48-летнего британского футболиста Дэвида Бекхэма раскрыла, почему он никогда не отрицал их роман. Об этом пишет Hello Magazine.

Нидерландская экс-модель и тренер по йоге Ребекка Лус, 46, утверждала, что звездный спортсмен "никогда не отрицал" их вероятный роман, появившись в своем первом телеинтервью после выхода документального сериала о Бекхэме на Netflix.

Ребекка посетила шоу "Good Morning Britain" и рассказала, что футболист называл их роман "смешным", чтобы отвлечь внимание от себя.

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Ребекка Лус Фото: rebeccaloosofficial

Еще в 2004 году Лус рассказала "News Of The World", что у нее был роман с Дэвидом в 2003 году, когда она работала его личным помощником во время его пребывания в Реале, то есть в Испании.

Во время разговора о документальной картине Ребекка сказала, что "рассказ" Дэвида "вводит в заблуждение" и изображает ее как "плохого человека".

"Конечно, я также виновата, но для танго нужны двое", — считает мама двоих детей.

"Он этого не отрицает", — добавила Ребекка. "Он никогда этого не отрицал. Он сказал, что мои заявления смешны. "Смешное" не означает отрицание. "Смешное" может быть правдой".

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

Напомним, Ребекка Лус вспомнила, как застала Бекхэма с испанской моделью в момент, когда ему звонила Виктория.

Также Фокус писал о первой реакции Лус после выхода документального сериала о футболисте.