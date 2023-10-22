"Він виділив мене": екскоханка Девіда Бекхема вперше розповіла про їхній роман (фото)

Ребекка Лус була особистою помічницею Бекхема, поки той перебував в Іспанії на початку 2000-х без дружини Вікторії.

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46-річна колишня нідерландська модель Ребекка Лус уперше публічно прокоментувала свій роман з британським футболістом Девідом Бекхемом, 48. Про це пише Daily Mail.

Після виходу документальної картини про життя спортивної зірки та його родини в мережі знову активно почали обговорювати ймовірний роман Девіда з його помічницею Ребеккою, поки він жив у Мадриді у 2004 році. Лус не стала мовчати та прокоментувала підвищений інтерес до своєї особистості.

"Оце все "бідний я"… Йому треба взяти на себе відповідальність. Він може говорити все, що завгодно. Я розумію, що йому потрібно зберегти імідж. Але він виставляє себе жертвою, а мене — брехункою, ніби ці всі історії я вигадала. Він натякає, що це саме я змусила Вікторію страждати", — вважає колишня нідерландська модель.

Ребекка додала, що саме Девід спричинив страждання дружини, проте весь хейт мережі направився на неї. І це негативно вплинуло на репутацію жінки, яка наразі виховує двох синів та займається викладанням йоги в Норвегії.

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Ребекка Лус

Також Лус пригадала, як вони з футболістом проводили разом час, поки Вікторія Бекхем залишалася у Великобританії з дітьми.

"Він любив вивчати іспанську культуру, їжу… Потім у нього виникла "м'яка залежність" до мене — він намагався тримати мене за руку, поки ніхто не бачить. Він виділив мене, змусив почуватися особливою. Спочатку це був дружній флірт, який переріс у щось сексуальне", — зізнається жінка.

Ребекка Лус із синами

Нагадаємо, Девід Бекхем розповів, як вони з Вікторією ледь не розлучилися на початку 2000-х.

Також Фокус писав про реакцію Ребекки Лус на негативні коментарі фанатів футболіста.