Син Девіда Бекхема показав бурхливу пожежу з вікна своєї квартири в Лос-Анджелесі

Окрім Брукліна, на пожежу відреагували і його батьки, Вікторія та Девід. Вони зізнаються, що шоковані трагедією, яка розгортається в місті.

Related video

Старший син англійського футболіста Девіда Бекхема та його дружини Вікторії, 25-річний Бруклін Бекхем, який разом із дружиною Ніколою Пельтц мешкає в Лос-Анджелесі, сфотографував пожежі, які вирують у місті. У сторіс Instagram він опублікував знімок охопленого вогнем узбережжя з розкішними маєтками знаменитостей.

Пара ділить свій час між будинком Бекхема в Лондоні, маєтком батьків Ніколи в Палм-Біч, Флорида, і розкішною квартирою сім'ї Пельтц в ексклюзивному комплексі кондомініумів у Лос-Анджелесі, де Ріанна купила пентхаус за $21 млн.

Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

До Брукліна у Ніколи була власна квартира в Лос-Анджелесі, але тепер у них є доступ до сімейної власності, яка зареєстрована на ім'я її матері Клаудії. Остання володіє шикарною квартирою з трьома спальнями і п'ятьма ванними кімнатами на 11-му поверсі The Century в Century City, яку вона придбала за $3,8 млн 2012 року, пише Mail.Online.

The Century – один із найексклюзивніших кондомініумів для знаменитостей у Лос-Анджелесі, де проживають Дензел Вашингтон, Пола Абдул і Кенді Спеллінг.

Кондомінімум, де живе Бруклін Бекхем

На трагедію в Каліфорнії відреагували батьки Брукліна.

"Бачити руйнування і втрати, спричинені цими лісовими пожежами, справді несамовито. Лос-Анджелес посідає особливе місце в серцях нашої сім'ї, і наші думки і молитви з усіма потерпілими, особливо з тими, хто втратив свої будинки або близьких. Ми безмірно вдячні хоробрим пожежникам і рятувальникам, які ризикують своїми життями, щоб захистити інших. Будь ласка, бережіть себе і дбайте один про одного в цей руйнівний час. Вікторія", — написала у себе в соцмережі Вікторія.

Девід зазначив, що Лос-Анджелес — особливе місце для його родини.

"Я вбитий горем, прокидаючись і бачачи ще більше жахливих історій і фотографій, і я думаю про всіх там, включно з багатьма друзями і колегами, які стикаються з цими руйнівними пожежами. "Мої думки і молитви з усіма постраждалими, їхніми близькими і висловлюю подяку рятувальникам і службам екстреної допомоги за їхню мужність у такій складній ситуації. Передаю всю свою любов і, будь ласка, підтримайте організації, що допомагають на місцях", — написав він.

Бруклін і Нікола позбулися власного особняка в Беверлі-Гіллз вартістю $10,5 млн 2022 року. Вони купили нерухомість у червні 2021 року, але продали її 14 місяців потому за $9,25 млн, втративши $1,25 млн.

Тимчасом дві нові пожежі спалахнули вночі в Голлівудських пагорбах і Студіо-Сіті, змусивши рятувальників перерозподілити свої і без того мізерні ресурси на випалену місцевість.

Пожежна служба Лос-Анджелеса видала наказ про евакуацію людей у районі Голлівудського бульвару на півдні, Малхолланд Драйв на півночі, 101 Фрівей на сході та Лорел Каньйон Бульвару на заході. Це – анклави знаменитостей.

Через пожежу вже загинули щонайменше п'ятеро людей, 2000 будівель знищено вогнем. Понад 130 000 людей змушені евакуюватися, а Ентоні Гопкінс, Джон Гудман, Майлз Теллер, Менді Мур, Кері Елвес і Періс Гілтон уже втратили свої будинки.

Наслідки пожеж у Лос-Анджелесі

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек втік до своєї колишньої дружини, а Меган Маркл і принц Гаррі можуть бути евакуйовані.