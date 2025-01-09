Сын Дэвида Бекхэма показал бушующий пожар из окна своей квартиры в Лос-Анджелесе

Кроме Бруклина, на пожар отреагировали и его родители, Виктория и Дэвид. Они признаются, что шокированы трагедией, которая разворачивается в городе.

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Старший сын английского футболиста Дэвида Бекхэма и его жены Виктории, 25-летний Бруклин Бекхэм, который вместе с женой Николой Пельтц живет в Лос-Анджелесе, сфотографировал пожары, которые бушуют в городе. В сторис Instagram он опубликовал снимок охваченного огнем побережье с роскошными особняками знаменитостей.

Пара делит свое время между домом Бекхэма в Лондоне, поместьем родителей Николы в Палм-Бич, Флорида, и роскошной квартирой семьи Пельтц в эксклюзивном комплексе кондоминиумов в Лос-Анджелесе, где Рианна купила пентхаус за $21 млн.

Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

До Бруклина у Николы была собственная квартира в Лос-Анджелесе, но теперь у них есть доступ к семейной собственности, которая зарегистрирована на имя ее матери Клаудии. Последняя владеет шикарной квартирой с тремя спальнями и пятью ванными комнатами на 11-м этаже The Century в Century City, которую она приобрела за $3,8 млн в 2012 году, пишет Mail.Online.

The Century — один из самых эксклюзивных кондоминиумов для знаменитостей в Лос-Анджелесе, где проживают Дензел Вашингтон, Пола Абдул и Кэнди Спеллинг.

Кондоминимум, где живет Бруклин Бекхэм

На трагедию в Калифорнии отреагировали родители Бруклина.

"Видеть разрушения и потери, вызванные этими лесными пожарами, действительно душераздирающе. Лос-Анджелес занимает особое место в сердцах нашей семьи, и наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими, особенно с теми, кто потерял свои дома или близких. Мы безмерно благодарны храбрым пожарным и спасателям, которые рискуют своими жизнями, чтобы защитить других. Пожалуйста, берегите себя и заботьтесь друг о друге в это разрушительное время. Виктория", – написала у себя в соцсети Виктория.

Дэвид отметил, что Лос-Анджелес – особенное место для его семьи.

"Я убит горем, просыпаясь и видя еще больше ужасных историй и фотографий, и я думаю обо всех там, включая многих друзей и коллег, которые сталкиваются с этими разрушительными пожарами. "Мои мысли и молитвы со всеми пострадавшими, их близкими и выражаю благодарность спасателям и службам экстренной помощи за их мужество в такой сложной ситуации. Передаю всю свою любовь и, пожалуйста, поддержите организации, помогающие на местах", – написал он.

Бруклин и Никола избавились от собственного особняка в Беверли-Хиллз стоимостью $10,5 млн в 2022 году. Они купили недвижимость в июне 2021 года, но продали ее 14 месяцев спустя за $9,25 млн, потеряв $1,25 млн.

Тем временем два новых пожара вспыхнули ночью в Голливудских холмах и Студио-Сити, заставив спасателей перераспределить свои и без того скудные ресурсы на выжженную местность.

Пожарная служба Лос-Анджелеса выдала приказ об эвакуации людей в районе Голливудского бульвара на юге, Малхолланд Драйв на севере, 101 Фривей на востоке и Лорел Каньон Бульвара на западе. Это – анклавы знаменитостей.

Из-за пожара уже погибли минимум пять человек, 2000 зданий уничтожены огнем. Более 130 000 человек вынуждены эвакуироваться, а Энтони Хопкинс, Джон Гудман, Майлз Теллер, Мэнди Мур, Кэри Элвес и Пэрис Хилтон уже потеряли свои дома.

Последствия пожаров в Лос-Анджелесе

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек сбежал к своей бывшей жене, а Меган Маркл и принц Гарри могут быть эвакуированы.