Олимпийская чемпионка Симона Байлз сделала новую татуировку в честь мужа (фото, видео)

Гимнастка замужем за игроком лиги американского футбола. Супруги строят успешную карьеру и в настоящее время живут раздельно из-за своих спортивных обязательств.

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Семикратная олимпийская чемпионка и двадцатитрехкратная чемпионка мира Симона Байлз сделала новую татуировку в честь своего мужа-спортсмена Джонатана Оуэнса, сообщает Daily Mail.

Гимнастка и ее возлюбленный, игрок Национальной футбольной лиги, в настоящее время живут раздельно из-за своих спортивных обязательств. Байлз в составе команды звезд Олимпийских игр в Париже 2024 отправилась в спортивный тур по Америке. Тем временем Оуэнс в настоящее время проводит две игры в сезоне НФЛ за "Чикаго Беарз".

Симона обратилась к тату-мастеру из Аризоны Сидни Смит и сделала татуировку маленькую букву "J" на безымянном пальце левой руки. По словам Смит, работа над тату гимнастики заняла у нее 90 минут. "Это был потрясающий опыт. Я отношусь ко всем своим клиентам одинаково. Всегда приятно заниматься любимым делом каждый день!", — прокомментировала Смит свою работу.

Известно, что Симона Байлз и Джонатан Оуэнс поженилась в апреле 2023 года, а в июле 2024 года супруг гимнастки сообщил, что нанес инициалы жены на безымянный палец перед ее поездкой на Парижские игры.

Симона Байлз со своим мужем

На Олимпиаде-2024 именитую американскую гимнастку активно поддерживал ее дедушка, который вырастил и воспитал ее.

Симона Байлз со своим дедушкой Рональдом и его женой Нелли

Ранее Фокус писал о том, что Шэнон Байлз, мать олимпийской чемпионки, много лет назад бросила своих четверых детей. Сначала они попали в приемные семьи. Затем Симону и ее сестру Адрию удочерили родной дедушка, 75-летний Рональд, и его жена Нелли. На тот момент Симоне было всего шесть лет. Двое старших детей Тевин и Эшли были взяты под опеку сестрой деда Харриет.