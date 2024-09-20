Олімпійська чемпіонка Симона Байлз зробила нове татуювання на честь чоловіка (фото, відео)

Гімнастка одружена з гравцем ліги американського футболу. Подружжя будує успішну кар'єру і нині живе окремо через свої спортивні зобов'язання.

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Семиразова олімпійська чемпіонка і двадцятитриразова чемпіонка світу Симона Байлз зробила нове татуювання на честь свого чоловіка-спортсмена Джонатана Оуенса, повідомляє Daily Mail.

Гімнастка та її коханий, гравець Національної футбольної ліги, наразі живуть окремо через свої спортивні зобов'язання. Байлз у складі команди зірок Олімпійських ігор у Парижі 2024 року вирушила у спортивний тур Америкою. Водночас Оуенс зараз проводить дві гри в сезоні НФЛ за "Чикаго Беарз".

Симона звернулася до тату-майстра з Аризони Сідні Сміт і зробила татуювання маленьку букву "J" на безіменному пальці лівої руки. За словами Сміт, робота над тату гімнастики зайняла у неї 90 хвилин. "Це був приголомшливий досвід. Я ставлюся до всіх своїх клієнтів однаково. Завжди приємно займатися улюбленою справою щодня!", — прокоментувала Сміт свою роботу.

Відомо, що Симона Байлз і Джонатан Оуенс одружилися у квітні 2023 року, а в липні 2024 року чоловік гімнастки повідомив, що наніс ініціали дружини на безіменний палець перед її поїздкою на Паризькі ігри.

Симона Байлз зі своїм чоловіком

На Олімпіаді-2024 імениту американську гімнастку активно підтримував її дідусь, який виростив і виховав її.

Симона Байлз зі своїм дідусем Рональдом і його дружиною Неллі

Раніше Фокус писав про те, що Шенон Байлз, мати олімпійської чемпіонки, багато років тому кинула своїх чотирьох дітей. Спочатку вони потрапили в прийомні сім'ї. Потім Симону та її сестру Адрію удочерили рідний дідусь, 75-річний Рональд, і його дружина Неллі. На той момент Симоні було лише шість років. Двоє старших дітей Тевін і Ешлі були взяті під опіку сестрою діда Гаррієт.