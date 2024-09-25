Редкое появление: Мел Гибсон вышел в свет с младшими детьми (фото)

Актер и режиссер стал отцом девяти наследников. Самому младшему, Ларсу, семь лет.

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68-летний австрало-американский актер Мел Гибсон вышел на красную дорожку с детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Актер появился на красной дорожке с младшим из своих девяти детей, дочерью Люсией и сыном Ларсом. Гибсон был замечен на специальном показе своего нового фильма "Лето монстров" в Гильдии режиссеров Америки в Лос-Анджелесе.

Режиссер позировал с 14-летней Лусией, которую он воспитывает с бывшей девушкой Оксаной Григорьевой, 54, и семилетним Ларсом, которого Гибсон воспитывает с девушкой Розалиндой Росс, 34 года, на показе приключенческого фильма ужасов.

Оскароносный актер и режиссер надел темно-синий пиджак в клетку поверх белой рубашки на пуговицах. Гибсон дополнил свой ансамбль темно-синими джинсами и черными кроссовками.

Тем временем Люсия была одета в красное платье без бретель. Она позировала на каблуках и с распущенными волосами. А Ларс был одет в белую рубашку на пуговицах, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Мел Гибсон с детьми Фото: Getty Images

Режиссер фильма "Страсти Христовы" также является отцом семи детей от своего 29-летнего брака с Робин Мур, который распался в 2009 году. Его наследниками являются Ханна Мэй Бробст, 43 года; Кристиан Гибсон, 42; Эдвард Гибсон, 42; Уилл Гибсон, 38 лет; Луи Гибсон, 35 лет; Майло Гибсон, 33 года; и Томас Гибсон, 25.

Напомним, Мела Гибсона заметили на свидании с его молодой девушкой.

Также Фокус писал о появлении Мела Гибсона на Аллее славы.