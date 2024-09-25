Рідкісна поява: Мел Гібсон вийшов у світ з молодшими дітьми (фото)

Актор та режисер став батьком девʼятьох спадкоємців. Найменшому, Ларсу, сім років.

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68-річний австрало-американський актор Мел Гібсон вийшов на червону доріжку з дітьми. Про це пише Daily Mail.

Актор зʼявився на червоній доріжці з молодшим із своїх дев'яти дітей, дочкою Люсією та сином Ларсом. Гібсон був помічений на спеціальному показі свого нового фільму "Літо монстрів" у Гільдії режисерів Америки в Лос-Анджелесі.

Режисер позував з 14-річною Лусією, яку він виховує з колишньою дівчиною Оксаною Григор’євою, 54, і семирічним Ларсом, якого Гібсон виховує з дівчиною Розаліндою Росс, 34 роки, на показі пригодницького фільму жахів.

Оскароносний актор і режисер одягнув темно-синій піджак у клітинку поверх білої сорочки на ґудзиках. Гібсон доповнив свій ансамбль темно-синіми джинсами та чорними кросівками.

Тим часом Люсія була одягнена в червону сукню без бретель. Вона позувала на підборах і з розпущеним волоссям. А Ларс був одягнений у білу сорочку на ґудзиках, темно-сині джинси та чорні кросівки.

Мел Гібсон з дітьми Фото: Getty Images

Режисер фільму "Страсті Христові" також є батьком семи дітей від свого 29-річного шлюбу з Робін Мур, який розпався у 2009 році. Його спадкоємцями є Ханна Мей Бробст, 43 роки; Крістіан Гібсон, 42; Едвард Гібсон, 42; Вілл Гібсон, 38 років; Луї Гібсон, 35 років; Майло Гібсон, 33 роки; і Томас Гібсон, 25.

Нагадаємо, Мела Гібсона помітили на побаченні з його молодою дівчиною.

Також Фокус писав про появу Мела Гібсона на Алеї слави.