Эмбер Херд заметили на редкой прогулке с дочкой (фото)

Уна родилась в 2021 году. Сейчас она с мамой живет в Испании.

Related video

38-летнюю американскую актрису и модель Эмбер Херд заметили на редкой прогулке с дочерью. Об этом пишет Page Six.

Звезду "Аквамена" заметили, когда она держалась за руки со своей трехлетней дочерью Уной Пейдж во время выхода в Мадриде, Испания.

Однажды они остановились, чтобы взять печенье для девочки, которая держала его в одной руке. Впоследствии к дуэту присоединились еще одна женщина, которая гуляла с коляской, и еще одна девочка, которая была примерно такого же возраста, как Уна.

Бывшая жена Джонна Деппа была в светло-голубой рубашке на пуговицах и юбке кремового оттенка с оранжевой отделкой внизу. Звезда "Аквамена" дополнила образ босоножками с ремешками и коричневым кожаным рюкзаком, распустив свои светлые волосы.

Уна тем временем была в светлом сарафане и черном кардигане.

Эмбер Херд с дочерью Уной

Херд и ее ребенок живут в Испании с сентября 2022 года.

Знаменитость назвала свою дочь в честь покойной матери Пейдж. Эмбер неоднократно говорила о том, что для нее очень важны родственные связи, и теперь дочь — продолжение ее семьи.

Напомним, как Эмбер Херд встретила 38-й день рождения.

Также Фокус писал о новом романе Джонни Деппа с россиянкой.