Ембер Герд помітили на рідкісній прогулянці з донькою (фото)

Уна народилася у 2021 році. Наразі вона з мамою живе в Іспанії.

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38-річну американську акторку та модель Ембер Герд помітили на рідкісній прогулянці з донькою. Про це пише Page Six.

Зірку "Аквамена" помітили, коли вона трималася за руки зі своєю трирічною донькою Уною Пейдж під час виходу в Мадриді, Іспанія.

Одного разу вони зупинилися, щоб взяти печиво для дівчинки, яка тримала його в одній із своїх рук. Згодом до дуету приєдналися ще одна жінка, яка гуляла з візком, і ще одна дівчинка, яка була приблизно такого ж віку, як Уна.

Колишня дружина Джонна Деппа була у світло-блакитній сорочці на ґудзиках і спідниці кремового відтінку з помаранчевою обробкою внизу. Зірка "Аквамена" доповнила образ босоніжками з ремінцями та коричневим шкіряним рюкзаком, розпустивши своє світле волосся.

Уна тим часом була у світлому сарафані та чорному кардигані.

Ембер Герд з донькою Уною

Герд та її дитина живуть в Іспанії з вересня 2022 року.

Знаменитість назвала свою дочку на честь покійної матері Пейдж. Ембер неодноразово говорила про те, що для неї дуже важливі родинні зв'язки, і тепер донька — продовження її сім'ї.

Нагадаємо, як Ембер Герд зустріла 38-й день народження.

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