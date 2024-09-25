Умер актер-путинист из сериала "Бедная Настя" (фото, видео)

Причиной смерти Романа Мадянова стал рак легких, который у него диагностировали в 2020-м. В начале осени состояние актера резко ухудшилось.

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Российский актер Роман Мадянов, известный зрителям своими ролями в фильмах "12", "Левиафан", "По щучьему велению", "Команда мечты", а также по сериалам "Солдаты", "Бедная Настя", "Домашний арест" и других, скончался на 63-м году жизни. О его смерти первой сообщила российская телеведущая Екатерина Стриженова, а затем – и росСМИ.

Причиной смерти актера стал рак легких. У Мадянова еще в 2020 году диагностировали онкологию верхней доли бронхов и легкого. Весной 2024 года болезнь начала прогрессировать. В ходе обследования врачи выявили у него кисты в почках, селезенке и печени. В конце лета его состояние сильно ухудшилось. Актера даже госпитализировали с жалобами на одышку, кашель и слабость. В начале сентября все спектакли с ним были отменены из-за плохого самочувствия.

Роли Романа Мадянова в кино

По словам сына, Мадянов верил в свое выздоровление за несколько часов до ухода, сообщает Mash.

"Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе", — говорит Роман Мадянов-младший.

В течение недели врачи отмечали ухудшение состояния Романа, у него было нарушено сознание, не хотел есть. Летом отказался от съемок. До этого он снимался в картине "Маленький шеф". Режиссер фильма заявил, что несмотря на общее состояние, актер до конца работал и не жаловался.

Последние годы жизни Мадянов лечился от рака

Умер Мадянов в своем доме в деревне Бояркино Московской области. Его тело родственники обнаружили в 11:00 по местному времени.

Незадолго до смерти Романа Мадянова врачи собирались провести онкологический консилиум, чтобы обсудить новую тактику его лечения. Также медики планировали госпитализацию для очередного курса химиотерапии. В течение 2024 года актер стабильно лежал в больнице каждый месяц.

Роман Мадянов — заслуженный артист России. Первые эпизодические роли играл с девяти лет, а в 1973 году воплотил образ Гекльберри Финна в фильме "Совсем пропащий" Георгия Данелия.

В 1984 году он окончил курс режиссера Оскара Ремеза в ГИТИСе. Еще во время обучения талантливый студент начал играть в Московском академическом театре имени Маяковского, проработав там до 2023 года. Параллельно с работой в театре активно снимался в кино.

Актер награжден четырьмя премиями "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана, и двумя премиями "Золотой орел".

Роман Мадянов и вторжение РФ в Украину

Несмотря на свой талант и блестяще исполненные характерные роли, в общественной жизни Мадянов проявил себя как человек, поддержавший вторжение российских войск в Украину и политику Кремля.

Как пишет "Радио Свобода", актеров, которые осудили действия власти и уехали из России, он назвал "предателями своих дедов" и заявил, что их ждет "очень печальное будущее".

В феврале прошлого года Мадянов заявлял, что готов выступить в составе агитбригад перед российскими военными в Украине, и признавался в любви Путину. Также он говорил, что его семья отправляет гуманитарную помощь в Донбасс. Все процедуры по сбору и пересылке этих грузов взяла на себя супруга актера.

Ранее Фокус писал, что ВСУ ликвидировали российского актера-путиниста, который воевал против Украины.