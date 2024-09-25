Помер актор-путініст із серіалу "Бідна Настя" (фото, відео)

Причиною смерті Романа Мадянова став рак легенів, який у нього діагностували 2020-го. На початку осені стан актора різко погіршився.

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Російський актор Роман Мадянов, відомий глядачам своїми ролями у фільмах "12", "Левіафан", "За щучим велінням", "Команда мрії", а також за серіалами "Солдати", "Бідна Настя", "Домашній арешт" та інших, помер на 63-му році життя. Про його смерть першою повідомила російська телеведуча Катерина Стриженова, а потім — і росЗМІ.

Причиною смерті актора став рак легенів. У Мадянова ще 2020 року діагностували онкологію верхньої частки бронхів і легені. Навесні 2024 року хвороба почала прогресувати. Під час обстеження лікарі виявили в нього кісти в нирках, селезінці та печінці. Наприкінці літа його стан сильно погіршився. Актора навіть госпіталізували зі скаргами на задишку, кашель і слабкість. На початку вересня всі вистави з ним були скасовані через погане самопочуття.

Ролі Романа Мадянова в кіно

За словами сина, Мадянов вірив у своє одужання за кілька годин до відходу, повідомляє Mash.

"Останній раз говорив про своє швидке одужання, про те, що зможе впоратися з раком. Але доля розпорядилася інакше", — каже Роман Мадянов-молодший.

Протягом тижня лікарі відзначали погіршення стану Романа, у нього була порушена свідомість, не хотів їсти. Влітку відмовився від зйомок. До цього він знімався в картині "Маленький шеф". Режисер фільму заявив, що попри загальний стан, актор до кінця працював і не скаржився.

Останні роки життя Мадянов лікувався від раку

Помер Мадянов у своєму будинку в селі Бояркіно Московської області. Його тіло родичі виявили об 11:00 за місцевим часом.

Незадовго до смерті Романа Мадянова лікарі збиралися провести онкологічний консиліум, щоб обговорити нову тактику його лікування. Також медики планували госпіталізацію для чергового курсу хіміотерапії. Протягом 2024 року актор стабільно лежав у лікарні щомісяця.

Роман Мадянов — заслужений артист Росії. Перші епізодичні ролі грав з дев'яти років, а 1973 року втілив образ Гекльберрі Фінна у фільмі "Зовсім пропащий" Георгія Данелія.

У 1984 році він закінчив курс режисера Оскара Ремеза в ГІТІСі. Ще під час навчання талановитий студент почав грати в Московському академічному театрі імені Маяковського, пропрацювавши там до 2023 року. Паралельно з роботою в театрі активно знімався в кіно.

Актор нагороджений чотирма преміями "Ніка" за найкращу чоловічу роль другого плану, і двома преміями "Золотий орел".

Роман Мадянов і вторгнення РФ в Україну

Незважаючи на свій талант і блискуче виконані характерні ролі, у суспільному житті Мадянов проявив себе як людина, яка підтримала вторгнення російських військ в Україну і політику Кремля.

Як пише "Радіо Свобода", акторів, які засудили дії влади і виїхали з Росії, він назвав "зрадниками своїх дідів" і заявив, що на них чекає "дуже сумне майбутнє".

У лютому минулого року Мадянов заявляв, що готовий виступити у складі агітбригад перед російськими військовими в Україні, і говорив про любов до Путіна. Також він говорив, що його сім'я відправляє гуманітарну допомогу в Донбас. Усі процедури зі збору та пересилання цих вантажів узяла на себе дружина актора.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ ліквідували російського актора-путініста, який воював проти України.