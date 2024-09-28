Джиджи Хадид вышла на подиум, обмотанная скотчем (фото, видео)

Мини-платье из липкой ленты плотно облегало фигуру супермодели. Туфли ей оклеили тем же скотчем.

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29-летняя американская супермодель Джиджи Хадид вышла на подиум на показе бренда Vetements на Парижской неделе моды, замотанная желтым скотчем с логотипом DHL, пишет Teen Vogue.

Облегающее мини-платье из скотча без бретелек плотно облегало фигуру модели. Образ дополняла пара туфлей на шпильке, тоже оклеенных скотчем. Чтобы не отвлекать внимание публики от и без того заметного наряда, Джиджи обошлась без аксессуаров. Ее волосы были уложены в небрежный боб, а образ завершал неброский макияж.

Джиджи Хадид в платье и скотча

Она закрыла показ, выйдя на подиум с рэпером Трэвисом Скоттом и дизайнером Гурамом Гвасалией, братом креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии.

Трэвис Скотт, Джиджи Хадид и Гурам Гвасалия Фото: Getty

Позже вечером Джиджи привлекла внимание публики в шелковом платье цвета лесной зелени на показе коллекции Victoria Beckham Весна/Лето 2025. Платье с асимметрией, присобранное вокруг таллии дополнила сумка-портфель бордового цвета и пара туфель на шнуровке.

Неделя моды в Париже проходит с 23 сентября по 1 октября, и ряд крупных дизайнеров выбрали столицу Франции для демонстрации своих новых коллекций. L'Oreal открыли мероприятие звездным показом, на котором были такие, как Кендалл Дженнер, Хайди Клум, Ева Лонгория и Кара Делевинь. 24 сентября новые работы показали Dior и Saint Laurent, затем – Courrèges, Mugler, Hermès и Giambattista Valli. 27 сентября публику порадовала Виктория Бекхэм, Рик Оуэнс и Balenciaga.

Показ новой коллекции Виктории Бекхэм

Valentino и Stella McCartney также будут в центре внимания, прежде чем французский модный дом Louis Vuitton закроет неделю своим показом.

Vetements – не первые, кто используют скотч в качестве материала для своих коллекций. Ранее Balenciaga представила публике браслет в виде рулона скотча за умопомрачительные деньги.

Напомним, Фокус писал, что пассажирка самолета заметила заклеенный скотчем иллюминатор.