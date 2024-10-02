В платье и тапочках: Пэрис Джексон посетила модный показ в парижском Диснейленде (фото)

Пэрис Джексон любит красиво и стильно одеваться. На Неделе моды в Париже она присутствовала на показах многих знаменитых дизайнеров.

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Дочь поп-звезды Майкла Джексона, американская актриса, певица и модель Пэрис Джексон во вторник, 1 октября, вечером посетила презентацию Disney x Coperni: The Princess Collection в парижском Диснейленде, сообщает Daily Mail.

26-летняя певица продемонстрировала свою потрясающую фигуру, надев темно-синее мини-платье с длинными рукавами и вырезом на груди. Сначала она появилась в черных сапогах-ботфортах на шпильке, а затем переобулась в удобные кремовые тапочки.

Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Пэрис Джексон Фото: Getty Images

Пэрис распустила светлые локоны сделав пробор посредине и подчеркнула свою естественную красоту легкой палитрой макияжа. Позируя перед камерами, Пэрис дополнила свой вечерний наряд черной сумочкой. Из украшений на ней были серьги, несколько колец и браслетов с драгоценными камнями.

Что известно о Пэрис Джексон

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон — американская актриса, певица, общественный деятель и модель. Родилась 3 апреля 1998 года в Калифорнии. Единственная дочь покойной суперзвезды Джексона и его бывшей жены Дебби Роу. Она была названа в честь французского города. У нее есть два брата — Майкл Джозеф Джексон-младший и Принц Майкл Джексон II. Ее крестные родители — актеры Маколей Калкин и Элизабет Тейлор. Воспитанием Пэрис занимался отец, который получил полное право опеки после развода родителей в 1999 году.

Помимо пения и написания песен, Джексон занимается модельным бизнесом и актерской деятельностью. Сейчас она снимается в фильме ужасов "Открытые раны" с Джеком Килмером и Эриком Робертсом. Ожидается, что картина выйдет на экраны в 2025 году.

Ранее, 12 марта, Фокус писал о том, что Пэрис Джексон в пикантном наряде присутствовала на вечеринке Фонда Элтона Джона.