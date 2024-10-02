У сукні й капцях: Періс Джексон відвідала модний показ у паризькому Діснейленді (фото)

Періс Джексон любить красиво і стильно одягатися. На Тижні моди в Парижі вона була присутня на показах багатьох знаменитих дизайнерів.

Related video

Дочка поп-зірки Майкла Джексона, американська акторка, співачка і модель Періс Джексон у вівторок, 1 жовтня, ввечері відвідала презентацію Disney x Coperni: The Princess Collection у паризькому Діснейленді, повідомляє Daily Mail.

26-річна співачка продемонструвала свою приголомшливу фігуру, вдягнувши темно-синю мінісукню з довгими рукавами і вирізом на грудях. Спочатку вона з'явилася в чорних чоботях-ботфортах на шпильці, а потім перевзулася в зручні кремові капці.

Періс Джексон Фото: Getty Images

Періс Джексон Фото: Getty Images

Періс розпустила світлі локони, зробивши проділ посередині, і підкреслила свою природну красу легкою палітрою макіяжу. Позуючи перед камерами, Періс доповнила своє вечірнє вбрання чорною сумочкою. З прикрас на ній були сережки, кілька каблучок і браслетів з дорогоцінним камінням.

Що відомо про Періс Джексон

Періс-Майкл Кетрін Джексон — американська акторка, співачка, громадський діяч і модель. Народилася 3 квітня 1998 року в Каліфорнії. Єдина дочка покійної суперзірки Джексона і його колишньої дружини Деббі Роу. Її було названо на честь французького міста. У неї є два брати — Майкл Джозеф Джексон-молодший і Принц Майкл Джексон II. Її хрещені батьки — актори Маколей Калкін і Елізабет Тейлор. Вихованням Періс займався батько, який отримав повне право опіки після розлучення батьків у 1999 році.

Крім співу і написання пісень, Джексон займається модельним бізнесом і акторською діяльністю. Зараз вона знімається у фільмі жахів "Відкриті рани" з Джеком Кілмером і Еріком Робертсом. Очікується, що картина вийде на екрани 2025 року.

Раніше, 12 березня, Фокус писав про те, що Періс Джексон у пікантному вбранні була присутня на вечірці Фонду Елтона Джона.