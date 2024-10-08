"Никогда, никогда": Билли Айлиш зареклась говорить о своей личной жизни (фото)

Билли Айлиш — одна из самых популярных певиц в мире. Ее студийный альбом "Hit Me Hard and Soft " стал платиновым. Исполнительница считает, что поклонники уже имеют некоторое представление о ее романтических предпочтениях благодаря песням.

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Американская певица и автор песен Билли Айлиш решила хранить молчание о своей сексуальной ориентации и личной жизни. Об этом звезда заявила 8 октября в интервью журналу Vogue.

22-летняя исполнительница хита "Birds of a Feather" откровенно поделилась, что сожалеет о том, что в прошлом году сообщила изданию Variety о своем влечении к женщинам. "Я бы хотела, чтобы никто ничего не знал о моей сексуальной ориентации или о моей личной жизни. Никогда, никогда, никогда. И я надеюсь, что они никогда больше этого не узнают", — сказала Айлиш.

Билли Айлиш Фото: Getty Images

"Я больше никогда не буду говорить о своей сексуальной ориентации. И больше никогда не буду говорить о том, с кем я встречаюсь", — добавила она.

Она объяснила свою перемену в взглядах вниманием, которое она получила после своих высказываний, тем что недооценила, что ее откровения "станут самой большой новостью во всем мире".

Лауреат премии "Грэмми" также поделилась, что в то время она не собиралась совершать каминг-аут, хотя считала, что ее поклонники уже имели некоторое представление о ее романтических предпочтениях благодаря ее музыке и другим факторам. "Я подумала: "Разве это не очевидно?", — отметила Айлиш.

Звезда добавила, что она все еще учится быть знаменитостью и планирует в будущем быть более осторожной в своих словах.

Ранее, 5 апреля, стало известно, что Билли Айлиш добавила всех 111 миллионов подписчиков в список своих друзей в Instagram.