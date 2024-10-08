"Ніколи, ніколи": Біллі Айліш зареклася говорити про своє особисте життя (фото)

Біллі Айліш — одна з найпопулярніших співачок у світі. Її студійний альбом "Hit Me Hard and Soft" став платиновим. Виконавиця вважає, що шанувальники вже мають певне уявлення про її романтичні вподобання завдяки пісням.

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Американська співачка й авторка пісень Біллі Айліш вирішила зберігати мовчання про свою сексуальну орієнтацію та особисте життя. Про це зірка заявила 8 жовтня в інтерв'ю журналу Vogue.

22-річна виконавиця хіта "Birds of a Feather" відверто поділилася, що шкодує про те, що минулого року повідомила виданню Variety про свій потяг до жінок. "Я б хотіла, щоб ніхто нічого не знав про мою сексуальну орієнтацію або про моє особисте життя. Ніколи, ніколи, ніколи. І я сподіваюся, що вони ніколи більше цього не дізнаються", — сказала Айліш.

Біллі Айліш Фото: Getty Images

"Я більше ніколи не буду говорити про свою сексуальну орієнтацію. І більше ніколи не буду говорити про те, з ким я зустрічаюся", — додала вона.

Вона пояснила свою зміну в поглядах увагою, яку вона отримала після своїх висловлювань, тим що недооцінила, що її одкровення "стануть найбільшою новиною в усьому світі".

Лауреатка премії "Греммі" також поділилася, що на той час вона не мала наміру здійснювати камінг-аут, хоча вважала, що її шанувальники вже мали певне уявлення про її романтичні вподобання завдяки її музиці й іншим факторам. "Я подумала: "Хіба це не очевидно?", — зазначила Айліш.

Зірка додала, що вона все ще вчиться бути знаменитістю і планує в майбутньому бути обережнішою у своїх словах.

Раніше, 5 квітня, стало відомо, що Біллі Айліш додала всіх 111 мільйонів підписників до списку своїх друзів в Instagram.