На любовников денег не жалела: Мэрайя Кэри оказалась на грани финансового кризиса (фото)

Мэрайя Кэри своим молодым бойфрендам обеспечивала роскошную жизнь. Сейчас у нее много долгов, певице приходится экономить на многом.

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Американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса Мэрайя Кэри находится в поисках новой любви с тех пор, как рассталась с Брайаном Танакой, но растущий финансовый кризис значительно усложняет этот процесс, сообщает Radar Online.

"На бумаге у нее очень высокий собственный капитал, но сейчас она погрязла в огромных долгах и испытывает нехватку наличных. Она тратит деньги так, будто она миллиардер, и есть реальные опасения, что она может загнать себя в богадельню, если не остановится", — сообщил источник, близкий к окружению певицы.

Певица Мэрайя Кэри Фото: Getty Images

После расставания с 41- летним танцором Брайаном Танакой в ​​конце прошлого года у 55-летней дивы не было серьезных отношений. "Она определенно ищет замену Танаке и тихонько прослушивает одного молодого парня за другим с тех пор, как он закончил все. Она реалистична. Она знает, что ее деньги — это то, что притягивает парней и на самом деле ей нравится их тратить. Она получает удовольствие от разбрасывания деньгами", — отметил инсайдер.

Мэрайя Кэри и Брайан Танака

Она тратит слишком много денег, и теперь, похоже, звезда не может позволить себе "покупать любовь". Говорят, что раньше она одаривала своих любовников предметами роскоши, новой одеждой, модными стрижками, всеми безделушками, которые они хотели, а также полетами на частных самолетах, изысканными блюдами в шикарных ресторанах, проживанием в пятизвездочных отелях и поездками на лимузинах.

"Эти парни живут роскошной жизнью, и это обходится Мэрайе в кругленькую сумму. По сути, у них было все, что было у нее, так что это удвоило ее расходы. Теперь просто не может больше так делать, если не хочет оказаться в долгах", — считает инсайдер.

Другой источник добавил: "У нее миллионы долгов. Мэрайе приходится экономить на всем. Сейчас она размышляет, не лучше ли привязаться к кому-то с собственной финансовой стабильностью, а не к мальчику-игрушке, который, давайте посмотрим правде в глаза, не будет слишком успешным!".

Ранее, 6 мая, Фокус писал о том, что Мэрайя Кэри в прозрачном платье Dior выступила на свадьбе миллиардера Умара Камани.