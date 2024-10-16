На коханців грошей не шкодувала: Мерая Кері опинилася на межі фінансової кризи (фото)

Мерая Кері своїм молодим бойфрендам забезпечувала розкішне життя. Зараз у неї багато боргів, співачці доводиться економити багато на чому.

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Американська співачка, авторка пісень, музична продюсерка, акторка Мерая Кері перебуває в пошуках нового кохання відтоді, як розлучилася з Браяном Танакою, але фінансова криза, що зростає, значно ускладнює цей процес, повідомляє Radar Online.

"На папері у неї дуже високий власний капітал, але зараз вона загрузла у величезних боргах і відчуває брак готівки. Вона витрачає гроші так, ніби вона мільярдер, і є реальні побоювання, що вона може загнати себе в богадільню, якщо не зупиниться", — повідомило джерело, близьке до оточення співачки.

Співачка Мерайя Кері Фото: Getty Images

Після розставання з 41-річним танцюристом Браяном Танакою наприкінці минулого року у 55-річної діви не було серйозних стосунків. "Вона безумовно шукає заміну Танаці і тихенько прослуховує одного молодого хлопця за іншим відтоді, як він закінчив усе. Вона реалістична. Вона знає, що її гроші — це те, що притягує хлопців і насправді їй подобається їх витрачати. Вона отримує задоволення від розкидання грошима", — зазначив інсайдер.

Мерайя Кері та Браян Танака

Вона витрачає занадто багато грошей, і тепер, схоже, зірка не може дозволити собі "купувати кохання". Подейкують, що раніше вона обдаровувала своїх коханців предметами розкоші, новим одягом, модними стрижками, усіма дрібничками, які вони хотіли, а також польотами на приватних літаках, вишуканими стравами в шикарних ресторанах, проживанням у п'ятизіркових готелях і поїздками на лімузинах.

"Ці хлопці живуть розкішним життям, і це обходиться Мераї в кругленьку суму. По суті, у них було все, що було у неї, тож це подвоїло її витрати. Тепер просто не може більше так робити, якщо не хоче опинитися в боргах", — вважає інсайдер.

Інше джерело додало: "У неї мільйони боргів. Мераї доводиться економити на всьому. Зараз вона розмірковує, чи не краще прив'язатися до когось із власною фінансовою стабільністю, а не до хлопчика-іграшки, який, подивімося правді в очі, не буде надто успішним!".

Раніше, 6 травня, Фокус писав про те, що Мерайя Кері в прозорій сукні Dior виступила на весіллі мільярдера Умара Камані.