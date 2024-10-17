Дочь Тома Круза заметили на редкой прогулке с мамой (фото)

Сури учится в Университете Карнеги-Меллона. Отец практически не принимает участия в ее жизни.

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Единственную биологическую дочь Тома Круза заметили на прогулке с мамой. Об этом пишет Daily Mail.

Кэти Холмс воссоединилась со своей дочерью Сури Круз в Нью-Йорке во время первого семестра обучения девочки в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

Бывшая жена Тома Круза появилась на публике в свитере с геометрическим принтом и черном пальто в сочетании с серыми брюками и балетками.

Сури тем временем была в джинсовой дубленке и полосатых штанах с темно-коричневыми ботинками. Она собрала волосы в пучок.

Единственный родной ребенок Тома Круза изучает моду в престижном колледже, а ее отец оплачивает 65 000 долларов в год за обучение.

Кэти Холмс с дочерью Сури

"Она умная девушка, и она превращается в очень умную зрелую молодую женщину. У нее очень близкая группа верных друзей, и она точно знает, откуда происходит", — рассказывал инсайдер.

На протяжении многих лет Том Круз не принимает участия в жизни Сури, которую воспитывала все это время мама. Голливудский актер лишь платил алименты. Самой большой проблемой в их отношениях стала приверженность актера сайентологии, к которой Кэти с дочерью не хотели приобщаться.

Напомним, как выглядит приемный сын Тома Круза.

Также Фокус писал об экстремальном трюке Тома Круза на закрытии Олимпиады-2024 в Париже.