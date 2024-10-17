Доньку Тома Круза помітили на рідкісній прогулянці з мамою (фото)

Сурі навчається в Університеті Карнегі-Меллона. Батько практично не бере участі в її житті.

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Єдину біологічну доньку Тома Круза помітили на прогулянці з мамою. Про це пише Daily Mail.

Кеті Голмс возз'єдналася зі своєю дочкою Сурі Круз у Нью-Йорку під час першого семестру навчання дівчинки в Університеті Карнегі-Меллона в Піттсбурзі.

Колишня дружина Тома Круза зʼявилася на публіці у светрі з геометричним принтом і чорному пальті в поєднанні із сірими штанами та балетками.

Сурі тим часом була у джинсовій дублянці та смугастих штанах з темно-коричневими черевиками. Вона зібрала волосся в пучок.

Єдина рідна дитина Тома Круза вивчає моду в престижному коледжі, а її батько оплачує 65 000 доларів на рік за навчання.

Кеті Голмс з донькою Сурі

"Вона розумна дівчина, і вона перетворюється на дуже розумну зрілу молоду жінку. У неї дуже близька група вірних друзів, і вона точно знає, звідки походить", — розповідав інсайдер.

Протягом багатьох років Том Круз не бере участі в житті Сурі, яку виховувала весь цей час мама. Голлівудський актор лише платив аліменти. Найбільшою проблемою в їхніх стосунках стала прихильність актора саєнтології, до якої Кеті з донькою не хотіли долучатися.

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