Дом Мэтью Перри продан за 8,5 млн долларов спустя год после его трагической смерти (фото)

28 октября исполнится год со дня смерти актера Мэтью Перри. Тело звезды "Друзей" нашли в джакузи в собственном доме.

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Бывший дом американо-канадського актера Мэтью Перри в Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса был продан за 8,55 миллионов долларов по внебиржевой сделке спустя год после его трагической кончины, сообщает Daily Mail.

Мэтью Перри умер 28 октября 2023 года. Теперь, почти ровно через год после трагедии, особняк звезды сериала "Друзья" площадью 325 квадратных метров был куплен кинопродюсером и застройщиком Анитой Верма-Лаллиан из Аризоны.

Недвижимость на Блю-Сэйл-Драйв была построена в 1965 году как скромный дом в стиле ранчо. С тех пор здание претерпело существенные изменения, и Перри оставил свой личный след. Перри купил особняк в 2020 году за 6 миллионов долларов. Чтобы совершить шикарную покупку Звезда "Девяти ярдов" продал особняк в Малибу и шикарный пентхаус в Сенчури-Сити. Он полностью обновил интерьер, заменив светлый дубовый пол на более темное дерево, а мебель в стиле бохо — на современну в ярких цветах. Потрясающий дом с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами расположен на склоне холма, а из многих комнат открывается панорамный вид на Тихий океан. Перед своей кончиной 54-летний актер показал особняк своей 81-летней матери Перри Сюзанне Моррисон. Перри часто делился фотографиями своего дома, бассейна и двора. Теперь новая собственница Верма-Лаллиан намерена использовать недвижимость в качестве "дома для отдыха".

Напомним, 13 марта отчим Мэтью Перри рассказал о вещих словах пасынка накануне смерти.