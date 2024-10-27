Будинок Метью Перрі продано за 8,5 млн доларів через рік після його трагічної смерті (фото)

28 жовтня виповниться рік від дня смерті актора Метью Перрі. Тіло зірки "Друзів" знайшли в джакузі у власному будинку.

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Колишній будинок американо-канадського актора Метью Перрі в Пасифік-Палісейдс на заході Лос-Анджелеса продали за 8,55 мільйона доларів за позабіржовою угодою за рік після його трагічної смерті, повідомляє Daily Mail.

Метью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Тепер, майже рівно через рік після трагедії, особняк зірки серіалу "Друзі" площею 325 квадратних метрів купила кінопродюсерка і забудовниця Аніта Верма-Лалліан з Арізони.

Нерухомість на Блю-Сейл-Драйв було побудовано 1965 року як скромний будинок у стилі ранчо. Відтоді будівля зазнала суттєвих змін, і Перрі залишив свій особистий слід. Перрі купив особняк 2020 року за 6 мільйонів доларів. Щоб зробити розкішну покупку Зірка "Дев'яти ярдів" продав особняк у Малібу і шикарний пентхаус у Сенчурі-Сіті. Він повністю оновив інтер'єр, замінивши світлу дубову підлогу на темніше дерево, а меблі в стилі бохо — на сучасні в яскравих кольорах. Приголомшливий будинок із чотирма спальнями і чотирма ванними кімнатами розташований на схилі пагорба, а з багатьох кімнат відкривається панорамний вид на Тихий океан. Перед своєю смертю 54-річний актор показав особняк своїй 81-річній матері Перрі Сюзанні Моррісон. Перрі часто ділився фотографіями свого будинку, басейну і двору. Тепер нова власниця Верма-Лалліан має намір використовувати нерухомість як "будинок для відпочинку".

Нагадаємо, 13 березня вітчим Метью Перрі розповів про віщі слова пасинка напередодні смерті.