"Превращается в слабака": стало известно о режиме тренировок Арнольда Шварценеггера (фото)

Весной 2024 года звезде "Хищника" имплантировали очередной кардиостимулятор. Впервые Арнольд Шварценеггер перенес плановую операцию на сердце в 1997 году.

Американский культурист, киноактер и политик Арнольд Шварценеггер, который недавно перенес очередную операцию на сердце, в последнее время значительно снизил интенсивность своих тренировок, сообщает RadarOnline.

Семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" теперь понимает, что больше не всегда значит лучше, особенно когда тебе 77 лет. По информации инсайдера, звезда "Терминатора", который когда-то высмеивал "слабаков", вынужден чередовать свои мужественные тренировки в спортзале с более щадящими упражнениями физиотерапии, чтобы его "стареющие кости не растрескались" после многих лет травм и жестокого обращения.

Арнольд Шварценеггер (архивное фото) Фото: instagram.com/schwarzenegger

"Он подвергал свое тело пыткам во времена занятий бодибилдингом и расцвета в Голливуде, когда сам выполнял многие из своих трюков, и он заплатил за это высокую цену. Он нанес большой ущерб здоровью, что привело к многочисленным травмам. Теперь он медленно превращается в слабака", — сказал источник.

Арнольд Шварценеггер Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Бывший Мистер Вселенная перенес много операций, включая операции на вращательной манжете плеча, спине, плече, ноге и обоих коленях. Ему также сделали три операции на открытом сердце, имплантировали кардиостимулятор и заменили тазобедренный сустав. "Боли и недуги сохраняются и по сей день. Он стал гораздо менее подвижным, чем раньше", — сказал инсайдер, близкий к актеру. Он добавил, что теперь бывшая звезда "Коммандо" "лучше заботится о себе и адаптировал режим тренировок, который более щадит его старое тело, поэтому он не перенапрягается".

Арнольд Шварценеггер со своей подругой Хизер Миллиган Фото: Getty Images

Силач из "Конана-варвара" "понимает, что ему не нужно поднимать тонны тяжестей, чтобы добиться результатов", и теперь использует эспандеры и упражнения с собственным весом, а также упражнения со штангой. Арнольд, похоже, принял для себя философию "лучше меньше, да лучше", и благодаря ей он чувствует себя относительно нормально.

Ранее, 5 апреля, Арнольд Шварценеггер рассказал о своей возлюбленной, с которой встречается более10 лет.