"Перетворюється на слабака": стало відомо про режим тренувань Арнольда Шварценеггера (фото)

Навесні 2024 року зірці "Хижака" імплантували черговий кардіостимулятор. Уперше Арнольд Шварценеггер переніс планову операцію на серці 1997 року.

Американський культурист, кіноактор і політик Арнольд Шварценеггер, який нещодавно переніс чергову операцію на серці, останнім часом значно знизив інтенсивність своїх тренувань, повідомляє RadarOnline.

Семиразовий володар титулу "Містер Олімпія" тепер розуміє, що більше не завжди означає краще, особливо коли тобі 77 років. За інформацією інсайдера, зірка "Термінатора", який колись висміював "слабаків", змушений чергувати свої мужні тренування в спортзалі з більш щадними вправами фізіотерапії, щоб його "старіючі кістки не розтріскалися" після багатьох років травм і жорстокого поводження.

Арнольд Шварценеггер (архівне фото) Фото:

"Він піддавав своє тіло тортурам за часів занять бодибілдингом і розквіту в Голлівуді, коли сам виконував багато зі своїх трюків, і він заплатив за це високу ціну. Він завдав великої шкоди здоров'ю, що призвело до численних травм. Тепер він повільно перетворюється на слабака", — сказало джерело.

Арнольд Шварценеггер Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Колишній Містер Всесвіт переніс багато операцій, включно з операціями на обертальній манжеті плеча, спині, плечі, нозі та обох колінах. Йому також зробили три операції на відкритому серці, імплантували кардіостимулятор і замінили тазостегновий суглоб. "Болі та недуги зберігаються й донині. Він став набагато менш рухливим, ніж раніше", — сказав інсайдер, близький до актора. Він додав, що тепер колишня зірка "Командо" "краще дбає про себе й адаптував режим тренувань, який більш щадить його старе тіло, тому він не перенапружується".

Арнольд Шварценеггер зі своєю подругою Гізер Мілліган Фото: Getty Images

Силач із "Конана-варвара" "розуміє, що йому не потрібно піднімати тонни важких предметів, щоб домогтися результатів", і тепер використовує еспандери і вправи з власною вагою, а також вправи зі штангою. Арнольд, схоже, прийняв для себе філософію "краще менше, та краще", і завдяки їй він почувається відносно нормально.

Раніше, 5 квітня, Арнольд Шварценеггер розповів про свою кохану, з якою зустрічається понад 10 років.