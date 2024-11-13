Негде жить: Джуд Лоу рассказал о сложностях возвращения на родину (фото)

Джуд Лоу много снимается в кино. Он вместе с семьей много путешествует по миру. Звезда "Шерлока Холмса" является отцом семерых детей от разных женщин.

Знаменитый британский актер Джуд Лоу 11 ноября в подкасте SmartLess признался, что ему "очень трудно" вернуться в Великобританию, так как ему с семьей негде жить и приходится снимать жилье.

51-летний Лоу родился и вырос в Лондоне. Однако большую часть последних двух лет он провел в путешествиях со своей женой Филлипой и двумя маленькими детьми, пока в их доме идет ремонт. Поэтому, когда он в последний раз был в Великобритании, ему пришлось арендовать жилье. Он признался, что его "действительно смущает" отсутствие возможности жить в собственном доме: "Последние два года у меня ремонтируют дом, и мне снится один из этих кошмаров, и он продолжается и продолжается, поэтому мы с женой и двумя малышами просто говорим: "Ладно, давайте просто попутешествуем по миру, давайте просто поедем туда, где я работаю. За это время мы жили в Калифорнии, потом в Канаде, потом во Франции, потом в Австралии, а потом в Нью-Йорке".

Актер Джуд Лоу Фото: Getty Images

На вопрос, скучает ли он по дому, звезда "Фантастических тварей" ответил: "Я думал, что буду скучать больше, но на самом деле нет. Мы нашли несколько действительно красивых домов. Я скажу вам, что мне было тяжело, мне было очень тяжело возвращаться в Великобританию, потому что без моего дома. У меня был прекрасный дом, я всегда жил там. Теперь приезжать в Великобританию в качестве гостя и снимать жилье — это просто неправильно. Это действительно сбивает с толку. Я был там всего пару недель, чтобы увидеть свою семью, своих родителей".

При всех этих путешествиях Джуд придерживается четкого графика. Ему нравится заниматься спортом. Кроме того, актер любит вкусно поесть. Известно, что звезда "Шерлока Холмса" и "Капитана Марвела" является отцом семерых детей от разных женщин. Сейчас он женат на Филиппе Коэн. В этом союзе у Лоу двое детей. Их имена и пол знаменитый папа скрывает от общественности.

Ранее, 20 августа, Фокус писал о том, что Джуд Лоу продемонстрировал стильный образ на прогулке со своей женой.