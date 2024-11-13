Ніде жити: Джуд Лоу розповів про складнощі повернення на батьківщину (фото)

Джуд Лоу багато знімається в кіно. Він разом із сім'єю багато подорожує світом. Зірка "Шерлока Голмса" є батьком сімох дітей від різних жінок.

Знаменитий британський актор Джуд Лоу 11 листопада в подкасті SmartLess зізнався, що йому "дуже важко" повернутися до Великої Британії, оскільки йому з сім'єю ніде жити і доводиться знімати житло.

51-річний Лоу народився і виріс у Лондоні. Однак більшу частину останніх двох років він провів у подорожах зі своєю дружиною Філліпою та двома маленькими дітьми, поки в їхньому будинку триває ремонт. Тому, коли він востаннє був у Великій Британії, йому довелося орендувати житло. Він зізнався, що його "справді бентежить" відсутність можливості жити у власному домі: "Останні два роки в мене ремонтують дім, і мені сниться один із цих жахіть, і він продовжується й продовжується, тож ми з дружиною та двома малечею просто кажемо: "Гаразд, давайте просто помандруємо світом, давайте просто поїдемо туди, де я працюю. За цей час ми жили в Каліфорнії, потім у Канаді, потім у Франції, потім в Австралії, а потім у Нью-Йорку".

Актор Джуд Лоу Фото: Getty Images

На запитання, чи сумує він за домом, зірка "Фантастичних звірів" відповів: "Я думав, що сумуватиму більше, але насправді ні. Ми знайшли кілька справді гарних будинків. Я скажу вам, що мені було важко, мені було дуже важко повертатися до Великої Британії, тому що без мого будинку. У мене був прекрасний будинок, я завжди жив там. Тепер приїжджати до Великої Британії як гість і знімати житло — це просто неправильно. Це дійсно збиває з пантелику. Я був там лише кілька тижнів, щоб побачити свою сім'ю, своїх батьків".

При всіх цих подорожах Джуд дотримується чіткого графіка. Йому подобається займатися спортом. Крім того, актор любить смачно поїсти. Відомо, що зірка "Шерлока Холмса" та "Капітана Марвела" є батьком сімох дітей від різних жінок. Зараз він одружений з Філіпою Коен. У цьому союзі в Лоу двоє дітей. Їхні імена та стать знаменитий тато приховує від громадськості.

Раніше, 20 серпня, Фокус писав про те, що Джуд Лоу продемонстрував стильний образ на прогулянці зі своєю дружиною.