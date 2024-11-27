Скарлетт Йоханссон в стильном брючном костюме вышла в свет (фото)

Актриса продемонстрировала элегантный образ и рассказала о праздновании своего юбилея.

Американская актриса, певица и модель Скарлетт Йоханссон 26 ноября, всего через несколько дней после празднования своего 40-го дня рождения, в стильном наряде появилась на шоу Live with Kelly & Mark, пишет Daily Mail.

Актрису появилась в студии в шикарном брючном костюме медного цвета и водолазке в тон. Идя к выходу, она уверенно обходила реквизит, расстегнув удлиненный двубортный пиджак с широкими лацканами. Свой образ обладательница двух "Оскаров" и пяти "Золотых глобусов" дополнила черными лаковыми туфлями на высоком каблуке и сумкой Prada светло-коричневого цвета. Актриса распустила свои светлые волосы, сделав пробор набок и нанесла сияющий макияж, подчеркнув с губы клубнично-розовым блеском. Скарлетт выглядела великолепно и радостно улыбалась присутствующим.

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

В эфире Йоханссон с радостью рассказала о своей недавней вечеринке по случаю дня рождения, которую устроил ее 42-летний муж Колин Джост.

"Он очень хорош в дарении подарков. Он всегда покупает красивые украшения. В этом году он устроил мне грандиозную вечеринку, и это был сюрприз, и я выпила все мартини за всех. Не могу дождаться, чтобы увидеть фотографии, чтобы запомнить тот вечер", — сказала она о Колине. "Он всегда покупает красивые украшения. В этом году он устроил мне грандиозную вечеринку, и это был сюрприз, и я выпила все мартини за всех. Не могу дождаться, чтобы увидеть фотографии. Это было просто невероятно. Так много моих друзей и коллег приехали со всех сторон, это было волшебно, он всех собрал!", — поделилась она.

Напомним, в мае Скарлетт Йоханссон была шокирована имитацией ее голоса ChatGPT. Актрисе для выяснения ситуации пришлось обратиться за помощью к адвокату.