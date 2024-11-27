Скарлетт Йоганссон у стильному брючному костюмі вийшла у світ (фото)

Актриса продемонструвала елегантний образ і розповіла про святкування свого ювілею.

Американська акторка, співачка і модель Скарлетт Йоганссон 26 листопада, всього за кілька днів після святкування свого 40-го дня народження, у стильному вбранні з'явилася на шоу Live with Kelly & Mark, пише Daily Mail.

Актрису з'явилася в студії в шикарному брючному костюмі мідного кольору і водолазці в тон. Йдучи до виходу, вона впевнено обходила реквізит, розстебнувши подовжений двобортний піджак із широкими лацканами. Свій образ володарка двох "Оскарів" і п'яти "Золотих глобусів" доповнила чорними лаковими туфлями на високих підборах і сумкою Prada світло-коричневого кольору. Акторка розпустила своє світле волосся, зробивши проділ набік і нанесла сяючий макіяж, підкресливши губи полунично-рожевим блиском. Скарлетт мала чудовий вигляд і радісно посміхалася присутнім.

Скарлетт Йоганссон Фото: Getty Images

В ефірі Йоганссон з радістю розповіла про свою нещодавню вечірку з нагоди дня народження, яку влаштував її 42-річний чоловік Колін Джост.

"Він дуже гарний у даруванні подарунків. Він завжди купує красиві прикраси. Цього року він влаштував мені грандіозну вечірку, і це був сюрприз, і я випила всі мартіні за всіх. Не можу дочекатися, щоб побачити фотографії, щоб запам'ятати той вечір", — сказала вона про Коліна. "Він завжди купує красиві прикраси. Цього року він влаштував мені грандіозну вечірку, і це був сюрприз, і я випила всі мартіні за всіх. Не можу дочекатися, щоб побачити фотографії. Це було просто неймовірно. Так багато моїх друзів і колег приїхали з усіх боків, це було чарівно, він усіх зібрав!", — поділилася вона.

Нагадаємо, у травні Скарлетт Йоганссон була шокована імітацією її голосу ChatGPT. Актрисі для з'ясування ситуації довелося звернутися по допомогу до адвоката.