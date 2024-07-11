Скарлетт Йоганссон у гламурній сукні з'явилася на прем'єрі в Берліні (фото)

Білява красуня вийшла на синю доріжку разом зі своїм колегою по фільму, актором Ченнінгом Татумом. Пара була в гарному настрої та позувала численним фотографам.

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Американська акторка, співачка і модель Скарлетт Йоганссон 10 червня в Берліні разом зі своїм колегою по фільму Ченнінгом Татумом була присутня на німецькій прем'єрі фільму "На Місяць", повідомляє Daily Mail.

39-річна акторка мала неймовірний вигляд на цьому заході, позуючи на синій доріжці в блідо-рожевій сукні з червоним під'юбником. Обтисла сукня без рукавів з великим камінням на талії і в зоні декольте вигідно підкреслила фігуру акторки. Вона була прикрашена деталями з білих паєток, а також візерунками срібних і рубінових зірок. Скарлетт доповнила образ парою чорних босоніжок на високих підборах, а з прикрас обрала срібні сережки з діамантами, тонкий браслет і кілька каблучок. Білява красуня нанесла гламурний макіяж, підкресливши губи улюбленою яскраво-червоною помадою. Вона розпустила свої світлі локони, які м'якими хвилями спадали їй на плечі.

Акторка Скарлетт Йоганссон Фото: Getty Images

Її колега по фільму 44-річний Ченнінг Татум мав елегантний вигляд у світло-сірому піджаку і штанах в тон, які поєднував з чорною сорочкою і шкіряними туфлями. Пара перебувала в гарному настрої, позуючи разом для фото на синій доріжці.

Фільм "На Місяць" вийде в кінотеатрах 12 липня. Це — романтична комедія, в якій НАСА знімає фальшиву висадку на Місяць як запасний план на випадок виникнення труднощів під час місії "Аполлон-11". Ченнінг грає співробітника НАСА, який спостерігає за висадкою "Аполлона-11" на Місяць, тоді як Скарлетт грає роль фахівця з маркетингу, найнятого для зйомок фальшивої висадки на Місяць у разі непередбачених обставин. У картині також знялися такі актори, як Вуді Гаррельсон, Рей Романо і Джим Реш.

Раніше, 25 червня, Фокус писав, що Скарлетт Йоганссон приєднається до відомої франшизи. Акторка чекала майже 10 років, щоб знятися в цій картині. Вона схвильована і "готова на все".