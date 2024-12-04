Певица Сабрина Карпентер и актер Барри Кеоган разошлись: названа причина

Об отношениях пары стало известно около года назад. Они дебютировали как пара на Met Gala 2024.

25-летняя американская певица Сабрина Карпентер и 32-летний ирландский актер Барри Кеоган разошлись после года отношений. Об этом пишет People.

Знаменитости сейчас хотят полностью сосредоточиться на своих карьерах.

"Они оба молоды и ориентированы на карьеру", — говорит источник.

Сабрина и Барри держали свою личную жизнь подальше от внимания публики. Их довольно редко "ловили" папарацци на свиданиях, а официально они дебютировали как пара на красной дорожке Met Gala в мае 2024 года.

Сабрина Карпентер и Барри Кеоган Фото: Getty Images

Уже летом появились слухи о разрыве пары, однако впоследствии они снова появлялись вместе, а Кеоган даже снялся в клипе артистки. Теперь источники окончательно подтверждают окончание звездного романа. Впрочем, Сабрина и Барри официально не комментировали слухи.

Сабрина Карпентер и Барри Кеоган

Отметим, что Барри Кеоган стал широко популярным после съемок в фильме "Солтберн". Тем временем Сабрина Карпентер занимается музыкой: ее песни собирают сотни миллионов просмотров в YouTube, а также артистка появится в праздничной картине от Netflix "Глупое Рождество".

Напомним, после съемок клипа Сабрины Карпентер освятили церковь.

Также Фокус писал о популярности поместья, где снимали фильм "Солтберн".