Співачка Сабріна Карпентер та актор Баррі Кеоган розійшлися: названа причина
Про стосунки пари стало відомо близько року тому. Вони дебютували як пара на Met Gala 2024.
25-річна американська співачка Сабріна Карпентер та 32-річний ірландський актор Баррі Кеоган розійшлися після року стосунків. Про це пише People.
Знаменитості наразі хочуть повністю зосередитися на своїх карʼєрах.
"Вони обоє молоді й орієнтовані на кар’єру", — каже джерело.
Сабріна та Баррі тримали своє особисте життя подалі від уваги публіки. Їх доволі рідко "ловили" папараці на побаченнях, а офіційно вони дебютували як пара на червоній доріжці Met Gala у травні 2024.
Уже влітку зʼявилися чутки про розрив пари, проте згодом вони знову зʼявлялися разом, а Кеоган навіть знявся у кліпі артистки. Тепер джерела остаточно підтверджують закінчення зіркового роману. Втім, Сабріна та Баррі офіційно не коментували чутки.
Зазначимо, що Баррі Кеоган став широко популярним після зйомок у фільмі "Солтберн". Тим часом Сабріна Карпентер займається музикою: її пісні збирають сотні мільйонів переглядів у YouTube, а також артистка зʼявиться у святковій картині від Netflix "Безглузде Різдво".
Нагадаємо, після зйомок кліпу Сабріни Карпентер освятили церкву.
Також Фокус писав про популярність маєтку, де знімали фільм "Солтберн".