Співачка Сабріна Карпентер та актор Баррі Кеоган розійшлися: названа причина

Про стосунки пари стало відомо близько року тому. Вони дебютували як пара на Met Gala 2024.

25-річна американська співачка Сабріна Карпентер та 32-річний ірландський актор Баррі Кеоган розійшлися після року стосунків. Про це пише People.

Знаменитості наразі хочуть повністю зосередитися на своїх карʼєрах.

"Вони обоє молоді й орієнтовані на кар’єру", — каже джерело.

Сабріна та Баррі тримали своє особисте життя подалі від уваги публіки. Їх доволі рідко "ловили" папараці на побаченнях, а офіційно вони дебютували як пара на червоній доріжці Met Gala у травні 2024.

Сабріна Карпентер та Баррі Кеоган Фото: Getty Images

Уже влітку зʼявилися чутки про розрив пари, проте згодом вони знову зʼявлялися разом, а Кеоган навіть знявся у кліпі артистки. Тепер джерела остаточно підтверджують закінчення зіркового роману. Втім, Сабріна та Баррі офіційно не коментували чутки.

Сабріна Карпентер та Баррі Кеоган

Зазначимо, що Баррі Кеоган став широко популярним після зйомок у фільмі "Солтберн". Тим часом Сабріна Карпентер займається музикою: її пісні збирають сотні мільйонів переглядів у YouTube, а також артистка зʼявиться у святковій картині від Netflix "Безглузде Різдво".

Нагадаємо, після зйомок кліпу Сабріни Карпентер освятили церкву.

Також Фокус писав про популярність маєтку, де знімали фільм "Солтберн".