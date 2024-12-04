Диана Крюгер в платье с необычным вырезом появилась на кинофестивале в Марракеше (фото)

Актриса в последнее время не так часто появляется на публике. Она известна зрителям по своим ролям в фильмах "Одержимость", "Сокровище нации" и "Господин Никто".

Немецкая актриса и бывшая фотомодель Диана Крюгер выглядела элегантно на церемонии памяти режиссера Дэвида Кроненберга, проведенной в рамках 21-го Марракешского международного кинофестиваля, Марокко, сообщает Daily Mail.

48-летняя актриса была одета в сине-серое драпированное платье в пол с длинными пышными рукавами и вырезом на талии с необычной серебряной фурнитурой с декором. Звезда фильма "Бесславные ублюдки" дополнила изысканный образ босоножками на высоких каблуках, уложила волосы в стильные локоны в стиле старого Голливуда и нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой. Из украшений на ней была массивная серьга с жемчугом и красивое кольцо с бриллиантами.

Диана Крюгер Фото: Getty Images

С момента своего исторического открытия в сентябре 2001 года Марракешский международный кинофестиваль собрал на своей площадке известных представителей мирового кинематографа, подтвердив статус Марокко как главного места для показа крупных зарубежных фильмов.

На мероприятии присутствовали Патрисия Аркетт с дочерью Харлоу Оливией Джейн, Дэвид Кроненберг, Эндрю Гарфилд — звезда "Нового Человека-паука", Ава Дюверней и другие знаменитости.

Ранее сообщалось, что Норман Ридус и Диана Крюгер приобрели особняк на Голливудских холмах, который был построен в 1920-х годах. Покупка была сделана за наличные: 8,5 миллионов долларов.