Діана Крюгер у сукні з незвичайним вирізом з'явилася на кінофестивалі в Марракеші (фото)

Акторка останнім часом не так часто з'являється на публіці. Вона відома глядачам за своїми ролями у фільмах "Одержимість", "Скарб нації" і "Пан Ніхто".

Німецька акторка і колишня фотомодель Діана Крюгер мала елегантний вигляд на церемонії пам'яті режисера Девіда Кроненберга, проведеній у межах 21-го Марракешського міжнародного кінофестивалю, Марокко, повідомляє Daily Mail.

48-річна акторка була одягнена в синьо-сіру драпіровану сукню довжиною до підлоги з довгими пишними рукавами і вирізом на талії з незвичайною срібною фурнітурою з декором. Зірка фільму "Безславні виродки" доповнила вишуканий образ босоніжками на високих підборах, поклала волосся в стильні локони у стилі старого Голлівуду і нанесла вечірній макіяж, підкресливши очі коричневими тінями і чорною підводкою. З прикрас на ній була масивна сережка з перлами і красива каблучка з діамантами.

Діана Крюгер Фото: Getty Images

З моменту свого історичного відкриття у вересні 2001 року Марракешський міжнародний кінофестиваль зібрав на своєму майданчику відомих представників світового кінематографа, підтвердивши статус Марокко як головного місця для показу великих зарубіжних фільмів.

На заході були присутні Патрісія Аркетт з донькою Гарлоу Олівією Джейн, Девід Кроненберг, Ендрю Гарфілд — зірка "Нової Людини-павука", Ава Дюверней та інші знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Норман Рідус і Діана Крюгер придбали особняк на Голлівудських пагорбах, який був побудований у 1920-х роках. Купівля була зроблена за готівку: 8,5 мільйонів доларів.