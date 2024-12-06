Рэпер весом 220 кг с кислородным баллоном спел на сцене и показал свою миниатюрную девушку

Пользователи сети искренне обеспокоены болезненным ожирением музыканта и считают, что его перспективы неутешительны. Они также сомневаются в искренности чувств Изабеллы.

23-летний рэпер Дэйв Блантс, вес которого превышает 220 килограммов, оказался на слуху после того, как выступил в United Center в Чикаго на 4-м ежегодном мероприятии JUICE WRLD DAY в память о покойном рэпере, умершем в возрасте 21 года 8 декабря 2019 года от передозировки наркотиками. Темой для пересудов стало то, что он пел, сидя на диване, с кислородны баллоном, а рядом с ним была его девушка Изабелла, которая существенно стройнее его. Соответствующие фото и видео музыкант опубликовал у себя на странице в Instagram.

Снимок пары вызвал волну обсуждений в соцсетях. В частности пользователи искренне беспокоились о здоровье Бланта, который страдает болезненным ожирением, и поставили под сомнение чувства девушки.

"Люди смеются и все такое, но, пожалуйста, кто-то должен ему помочь. Мы все знаем, чем это закончится…", "Если бы ты не был тем, кем ты был, эта девушка тебя не захочет. Давайте будем реалистами", "Можем ли мы услышать шипение кислородного баллона, когда вы его открываете, в вашем следующем треке?", "Любовь всей твоей жизни — сумасшедшая. Эта девушка просто любит тебя ради привилегий", "Ты чуть не умер на той сцене. А эта девчонка просто хочет потратить все твои деньги", "Любовь всей твоей жизни — это, очевидно, еда, братан", – пишут в комментариях.

Дэйву тяжело обходиться без кислородного баллона

После того как видео его выступления появилось в сети, некоторые люди сказали, что артисту нужна поддержка со стороны окружающих, чтобы похудеть:

"Это безумие, как он достиг таких размеров, когда его команда просто наблюдала", "Этот молодой человек так много упускает в жизни. Пищевая зависимость — это реальность. Сахар — главный виновник", "Я не мог наслаждаться шоу. Идея развлекаться, одновременно переваривая личные проблемы, от которых он, должно быть, страдает внутри, была бы слишком большой".

Поколонники рэпера не исключают, что такая степень ожирения может привести Дэйва к смерти, поскольку он буквально задыхался, выступая на сцене.

Недавно рэпер Snoop Dogg подколол Блантса из-за его пристрастия к еде, и тот отреагировал, заявил, что тот не знает, каково это – "бороться за свою жизнь каждый чертов день".

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили новый метод лечения переедания.