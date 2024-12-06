Репер вагою 220 кг із кисневим балоном заспівав на сцені і показав свою мініатюрну дівчину

Користувачі мережі щиро стурбовані хворобливим ожирінням музиканта і вважають, що його перспективи невтішні. Вони також сумніваються у щирості почуттів Ізабелли.

23-річний репер Дейв Блантс, вага якого перевищує 220 кілограмів, опинився на слуху після того, як виступив у United Center у Чикаго на 4-му щорічному заході JUICE WRLD DAY на згадку про покійного репера, який помер у віці 21 року 8 грудня 2019 року від передозування наркотиками. Темою для пересудів стало те, що він співав, сидячи на дивані, з кисневим балоном, а поруч із ним була його дівчина Ізабелла, яка суттєво стрункіша за нього. Відповідні фото та відео музикант опублікував у себе на сторінці в Instagram.

Знімок пари викликав хвилю обговорень у соцмережах. Зокрема, користувачі щиро переймалися здоров'ям Бланта, який страждає на хворобливе ожиріння, і поставили під сумнів почуття дівчини.

"Люди сміються і все таке, але, будь ласка, хтось має йому допомогти. Ми всі знаємо, чим це закінчиться…", "Якби ти не був тим, ким ти був, ця дівчина тебе не захоче. Давайте будемо реалістами", "Чи можемо ми почути шипіння кисневого балона, коли ви його відкриваєте, у вашому наступному треку?", "Кохання всього твого життя — божевільне. Ця дівчина просто кохає тебе заради привілеїв", "Ти мало не помер на тій сцені. А ця дівчина просто хоче витратити всі твої гроші", "Кохання всього твого життя — це, очевидно, їжа, братане", — пишуть у коментарях.

Дейву важко обходитися без кисневого балона

Після того як відео його виступу з'явилося в мережі, деякі люди сказали, що артистові потрібна підтримка з боку оточення, щоб схуднути:

"Це безумство, як він досяг таких розмірів, коли його команда просто спостерігала", "Ця молода людина так багато втрачає в житті. Харчова залежність — це реальність. Цукор — головний винуватець", "Я не міг насолоджуватися шоу. Ідея розважатися, одночасно перетравлюючи особисті проблеми, від яких він, мабуть, страждає всередині, була б занадто великою".

Шанувальники репера не виключають, що такий ступінь ожиріння може призвести Дейва до смерті, оскільки він буквально задихався, виступаючи на сцені.

Нещодавно репер Snoop Dogg підколов Блантса через його пристрасть до їжі, і той відреагував, заявивши, що той не знає, як це — "боротися за своє життя кожен чортів день".

Раніше Фокус писав, що вчені виявили новий метод лікування переїдання.