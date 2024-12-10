Крис Эванс возвращается в киновселенную Marvel

Кого именно сыграет Крис Эванс в новой картине, пока неизвестно. Это может быть как Джонни Шторм, так и Капитан Америка.

Related video

43-летний Крис Эванс, американский актер, получивший мировую известность за роль Стива Роджерса (Капитан Америка) в кинематографической вселенной Marvel, вернется в сонм супергероев, несмотря на то, что его герой фактически закончил свою миссию, в картине "Мстители: Финал", пишет Hollywood Reporter.

Эванс сыграет в фильме "Мстители: Судный день", режиссерами которого станут братья Руссо, а Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума. Дата выхода фильма – 1 мая 2026 года.

Крис сыграл Джонни Шторма/Человека-факела в "Дэдпуле и Росомахе", повторив свою роль из пары фильмов "Фантастическая четверка", снятых Fox в 2000-х годах. Но, как уже говорилось выше, его самая известная работа – Капитан Америка.

Кого именно он сыграет в новом фильме, Шторма или Роджерса, пока неизвестно. Дело в том, что новый полнометражный проект Marvel снова имеет дело с несколькими временными линиями и вселенными и, как ожидается, воссоединит многих актеров из предыдущих картин, а также из нынешних (например, "Фантастическая четверка").

Актер ушел из роли Капитана Америки в фильме 2019 года "Мстители: Финал", который закончился тем, что Стив Роджерс отправился в прошлое, чтобы провести свою жизнь со своей любовью Пегги Картер (Хейли Этвелл). Роджерс прожил десятилетия в анонимности, вернувшись в настоящее, чтобы передать щит Капитана Америки другу Сэму Уилсону (Энтони Маки).

Эванс был утвержден на роль в марте 2010 года после того, как несколько раз отказывался от нее и обошел таких актеров, как Джон Красински, Гаррет Хедлунд, Майкл Кэссиди, Патрик Флюгер, Скотт Портер, Уилсон Бетел, Майк Фогель и Чейс Кроуфорд. Его герой появился в фильмах "Первый мститель" (2011), "Мстители" (2012), "Первый мститель: Другая война" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016), "Мстители: Война бесконечности" (2018) и "Финал". У него были камео в фильмах "Тор: Царство тьмы" (2013) и "Человек-паук: Возвращение домой" (2017).

Крис Эванс в роли Капитана Америки

В 2023 году он сказал GQ, что открыт для возвращения, если это покажется правильным:

"Я бы не хотел синяк под глазом, если бы это было похоже на попытку заработать денег или если бы это не соответствовало ожиданиям, или если бы это просто не было связано с оригиналом", – говорил он.

Ранее Фокус писал, что жена Криса Эванса первый раз показала свое обручальное кольцо с бриллиантом.